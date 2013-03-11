Эпицентром гуляний на Масленицу в Минске станет площадка у Дворца спорта

Новости Беларуси. На выходных Минск отметит масленицу. Уже готовят 13 площадок по всему городу, на которых развернутся гулянья. Здесь можно будет попробовать самые разнообразные национальные блюда.

Эпицентром праздничных мероприятий станет площадка у Дворца спорта. По традиции здесь сожгут чучело. Творческими номерами порадуют народные коллективы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

На территориях проведения праздничных мероприятий будет организована праздничная торговля. Посмотреть площадки, на которых будут проходить праздничные мероприятия, можно на сайте управления культуры, на сайте Мингорисполкома и администраций районов Минска.