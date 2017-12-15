Энергетика того города, который мы должны вернуть: открытие памятника Радзивилловской Библии в Бресте

Двухметровая Брестская Библия из бронзы теперь будет украшать одну из центральных улиц города, в котором она была напечатана больше 450 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внешний вид памятника знаменитой книге был определен еще летом. 15 декабря 500-килограммовую конструкцию представили брестчанам во всей красе.

Алла Мясникина, заместитель директора Брестской областной библиотеки:

По-европейски элегантные заставки, окончания, разделения текста. Без преувеличения шедевр мирового книгопечатания. Брестская или, как ее еще называют, Радзивиловская Библия пестрит уникальными гравюрами и манит коллекционеров со всего мира. Из тиража далекого 1563 года сохранилось всего примерно 130 экземпляров. Один из фрагментов – 170 страниц – несколько лет назад вернулся туда, откуда из первой на территории современной Беларуси типографии начал большой путь.

Алла Мясникина, заместитель директора Брестской областной библиотеки:

Шрифт, две колонки, заставки, специально сделанные буквы – это все потом копировалось и тиражировалось во многих книгах Европы. Но эта замечательная книга родилась здесь 450 лет назад. Это не просто символ города – пожалуй, главная его реликвия. Теперь не только в ценнейших страницах оригинала, но и в бронзе.

Среди 10 конкурсных эскизов будущего памятника экспертам приглянулось архитектурное решение молодого скульптора из Минска. Сам же Антон Ничипорук раньше о таком дебюте даже не мечтал.

Антон Ничипорук, художник-скульптор:

Сейчас нам кажется: книга продается в каждом магазине, печатается легко и быстро, 1000 штук за минуту. А тогда это был тяжелый труд многих людей. Это были самые современные технологии, хай-тэк на то время.

С одной стороны гравюра, с другой – оттиск даты издания Библии. По задумке автора, книга обязательно должна быть раскрыта.

Петр Бутрим, СТВ:

Символично и место расположения памятника Брестской Библии – рядом с областной библиотекой. Не исключено, что в ее стенах к 1000-летию появится и полное издание самой важной для города книги. К слову, активные переговоры с частными коллекционерами о покупке раритета ведутся уже давно.