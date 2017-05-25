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В честь Дня рождения Большой театр оперы и балета Беларуси проведет экскурсию и раскроет все свои тайны

25 мая 2017 06:09
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Новости Беларуси. Как наносят грим артистам, из чего делают театральный реквизит и как выглядели афиши несколько десятков лет назад. Своими тайнами с посетителями 25 мая поделится Больший театр оперы и балета. Таким необычным образом храм Мельпомены отметит свой 84-й день рождения сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь Дня рождения Большой театр оперы и балета Беларуси проведет экскурсию и раскроет все свои тайны-1

С полудня гостей ждут экскурсии, а также уроки от корифеев сцены и закулисья – по балету, актерскому мастерству и оперному пению. По традиции в этот день можно примерить на себя роль любимых героев, например, перевоплотиться в Татьяну Ларину или Евгения Онегина. А для любителей селфи в театре будут работать сразу несколько фотозон.

Уже вечером на сцене легендарная «Кармен». Именно с этой оперы Жоржа Бизе 83 года назад начинался Большой.

# Культура # Большой театр оперы и балета в Минске

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