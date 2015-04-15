Елена Воробей, заслуженная артистка России: Актриса - это беспощадная профессия!

Елена, в каком настроении обычно Вы просыпаетесь?

Елена Воробей, заслуженная артистка России:

Обычно хорошо. Я не обращаю внимания с какой ноги встаю. Думаю, что это предрассудки. Единственное, от чего может зависеть мое настроение - это от погоды. Я безумно люблю солнце.

На сцене Вы - яркая, неповторимая, смешная, всегда с легкостью готовы идти на любые эксперименты. А в жизни Вы соответствуете сценическому образу?

Елена Воробей, заслуженная артистка России:

В жизни часто моя профессия выручает, когда я оказываюсь в какой-то ситуации, где без чувства юмора никак не обойтись. Стараюсь веселить людей не только со сцены, но и в жизни. Так, например, новые номера я часто проверяю на проходимцах, стюардессах в самолетах. Такой бесплатный концерт получается!

Бывает ли так, что «на душе кошки скребут», а надо выходить на сцену и радовать зрителя?

Елена Воробей, заслуженная артистка России:

Конечно, бывает. Театр - это профессия довольно-таки сложная, потому что мы все живые люди и у нас бывает столько неприятностей, бывают сложнейшие, тяжелейшие минуты в жизни… Но профессия в этом плане просто беспощадна. Когда даже мы теряем близких людей, руководство театра говорит жестко и категорично: «Извини, но зрителям всё равно! Ты должен выйти на сцену и работать!»

Вы еще в детстве знали, что будете артисткой. А как проявлялся Ваш талант?

Елена Воробей, заслуженная артистка России:

Я организовала театр во дворе. «Сколотила» такую танцевальную, концертную бригаду своих подруг: те, кто любили стихи, басни, прозу, играли на аккордеоне…

Несмотря на Ваши артистические данные, отец хотел, чтобы Вы стали учительницей. А мама и вовсе видела Вас продавщицей в магазине. Они получается не верили в Ваш талант?

Елена Воробей, заслуженная артистка России:

О карьере преподавателя музыки мечтал дедушка. Профессию актрисы он вовсе не считал профессией, но когда я стала известной и любимой всеми артисткой, заслужившей всеобщее признание, это стало для него как своего рода некой печатью: «Артист!» Можно быть спокойным!

Читала в одном из Ваших интервью, что Вы не хотели бы, чтобы Ваша дочка стала артисткой. Почему?

Елена Воробей, заслуженная артистка России:

У каждого человека есть свой талант. Каждому Господь дает талант. Важно, чтобы этот талант родители помогли раскрыть, а не навязать. Актер - профессия беспощадная. Она не терпит фальши. По блату можно устроиться, но ничего не получится. Я видела много людей, которые поступали как-то случайно. И также быстро уходили. Мне всегда было очень обидно, что этот человек занял чье-то место.

В Беларусь приезжаете только на гастроли или в гости тоже?

Елена Воробей, заслуженная артистка России:

Мои родные уже разъехались по разным странам. Я очень люблю Беларусь. Я просто поражаюсь и горжусь каждый раз, когда приезжаю и вижу то, как преображается мой город. Я о нем могу говорить бесконечно!