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Дунин-Марцинкевич и Монюшко появятся у минской Ратуши

02 августа 2016 18:22
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Новости Беларуси. Подарок для минчан. Известные деятели культуры: драматург Винцент Дунин-Марцинкевич и композитор Станислав Монюшко поселятся в центре Минска у Ратуши.

Выполненная в полный рост, и отлитая из бронзы, скульптура займет место среди горожан в культурном центре Минска XIX столетия.

Она уже отлита в бронзе. Завершаются предмонтажные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Скульптурная композиция появится на площади Свободы в День города.

В этом году День города столица отметит на неделю раньше. Основные праздничные мероприятия развернутся в Минске 3 и 4 сентября.

Организаторы обещают множество сюрпризов. До конца все секреты не раскрываются. Известно только о выступлении легендарных «Песняров» у Ратуши в субботу и Минском полумарафоне в воскресенье.

# Культура # Скульптура в Минске

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