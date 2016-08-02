Дунин-Марцинкевич и Монюшко появятся у минской Ратуши

Новости Беларуси. Подарок для минчан. Известные деятели культуры: драматург Винцент Дунин-Марцинкевич и композитор Станислав Монюшко поселятся в центре Минска у Ратуши.

Выполненная в полный рост, и отлитая из бронзы, скульптура займет место среди горожан в культурном центре Минска XIX столетия.

Она уже отлита в бронзе. Завершаются предмонтажные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Скульптурная композиция появится на площади Свободы в День города.

В этом году День города столица отметит на неделю раньше. Основные праздничные мероприятия развернутся в Минске 3 и 4 сентября.

Организаторы обещают множество сюрпризов. До конца все секреты не раскрываются. Известно только о выступлении легендарных «Песняров» у Ратуши в субботу и Минском полумарафоне в воскресенье.