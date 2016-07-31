10 часов музыки нон-стоп: фестиваль этнических белорусов в Польше собрал более 30 коллективов

Новости Беларуси. Культура без границ. Самый крупный фестиваль этнических белорусов в Польше «Сяброўская бяседа» в 16-й раз собрал любителей нашей «мовы» и культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В польском приграничье выступили более 30-ти коллективов этнических белорусов. В летнем лесном амфитеатре национальные белорусские мотивы звучали на протяжении 10-ти часов.

Ежегодно фестиваль собирает тысячи зрителей. Оценить культурное богатство приграничного региона с акцентом на белорусские традиции съехались гости из разных уголков Польши.

Главный вдохновитель фэста – известный фольклорный коллектив «Прымакі». В Польше он снискал популярность, исполняя белорусские песни в современных аранжировках. В этом году фестиваль совпал и с 20-летним юбилеем ансамбля.

Участники фестиваля:

Сердце радуется. Хочется петь, хочется показывать людям наши традиции, как это было когда-то.

Хорошая музыка. «Прымакі» поют. Очень хорошо!

Мы каждый год приходим сюда. Это наши родные песни! Белорусы и поляки – одна семья!