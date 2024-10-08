Зелёный арт. Как мастерица из Дзержинска превращает природу в искусство?

Зеленый арт. В Дзержинске мы отыскали цветочно-фруктовую фею. Днем Татьяна Адамович работает логопедом, а все свободное время посвящает хендмейду. Да какому? Вы когда-нибудь видели салфетки из тюльпанов и цитрусов? А шкатулки и конфетницы из лилейника и нарциссов? В ход пошла уже вся домашняя клумба. Гениально, экологично, красиво. Отдаленные изделия напоминают спил дерева. В каждом свой космос и эндорфины мастера.

Татьяна Адамович, мастерица:

Увидела салфетку в магазине, а еще вот и сделано. Салфетка оказалась из пальмового листа. И вот с этого началась история. Ну, конечно, в интернет. А с чего мы можем это делать? Увидела, делают из сосны. Вот это цепануло. Господи, никогда не подходила к своей сосне дома. Вот года два назад началось именно с этой сосны у меня. Ну, остаются коротенькие, которые очень тяжело сплетать. Ну, их же тоже надо в дело пустить.

Ну, вот кошелки, в принципе, единственное, что, ну, немножко они покалываются. Какая прекрасная вещь для хлебушка.

Зимой мы кушаем цитрусовые. Повертела корочку. Ага. Что с тебя можно сделать? Идея сама пришла. Вот таких вот салфеток. Они, кстати, тоже очень пахнут.