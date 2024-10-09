Наряд артиста оперы может весить 10 кг! Побывали в закулисье Большого театра

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 15 лет назад величественное историческое сооружение Большого театра пережило глобальную реконструкцию и преобразилось до неузнаваемости. Белорусский бриллиант приобрел еще лучшую огранку. Сегодня это 18-этажное здание, семь из которых под землей. Заглянем в некоторые его уголки.

Диана Саяпина, специалист организационно-творческого управления Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Живописный зал – это то место, где рождаются декорации. Площадь помещения – около 1 400 квадратных метров. Здесь создаются декорации к спектаклям. На одну декорацию уходит около недели.

А для того, чтобы подготовить декорации на весь спектакль, работать придется от двух до трех месяцев. В центре зала – площадка, разделенная на квадратики, на них раскладывают полотно и переносят рисунок с эскиза. А вот с этого железного мостика художник рассматривает свое творение со стороны. Есть здесь и ткацкий станок. Диана Саяпина:

Мы находимся в пошивочном зале, пошивочных цехах. Это нулевая точка, откуда начинают создаваться костюмы. Модельеры-конструкторы здесь работают. Сюда же попадают эскизы художника по костюмам, и после этого начинается процесс создания всей работы.

И не важно, для артиста оперы его шьют или балета. Единственное отличие – костюмы оперных исполнителей могут весить до 10 килограммов. Они более пышные и объемные. Диана Саяпина:

Балетные костюмы, конечно, будут намного проще, чтобы показать летящие, струящиеся фигуры наших артистов балета. И при этом сам костюм, который будет «растворяться» во время самого спектакля.

Грандиозный, торжественный, пышный, парадный – это зрительный зал Большого театра Беларуси. Здесь могут разместиться 1 214 гостей. Только представьте! На обивку кресел бархатом ушло почти 13,5 километра ткани. Еще 10 – на главный генеральный занавес. Пояс партера и вся лепнина в позолоте.