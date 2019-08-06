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Духовой оркестр из Эстонии: кто ещё выступит на концерте «Классика у Ратуши»

06 августа 2019 11:37
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Что запланировано в программе «Классика у Ратуши», рассказали в программе «Большой город».

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

В следующую субботу, 10 августа, на сцене в Верхнем городе выступит духовой оркестр «Саксон» из Эстонии. Прозвучат замечательные произведения классических композиторов.

Затем в программе выступление Государственного камерного оркестра Республики Беларусь. В программе прозвучат произведения Моцарта, Грига.

Кульминацией этой программы станет исполнение цикла произведений Модеста Мусоргского «Картинки с выставки», которые будут сопровождаться показом анимационного фильма современного художника Натальи Туровской.

Этот фильм стал участником и призёром известных кинофестивалей и минчане в одну из ближайших суббот смогут стать свидетелями замечательного синтеза искусств.

И завершит эту программу, цикл концертов «Классика у Ратуши» заслуженный коллектив Республики Беларусь, Президентский оркестр Республики Беларусь очень яркой и красочной программой.

Духовой оркестр из Эстонии: кто ещё выступит на концерте «Классика у Ратуши»-1

# Музыка # Культура # Виталина Рудикова

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