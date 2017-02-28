Прямой эфир

Добры пісьменнік і дбайны гаспадар: цікавыя факты з жыцця Якуба Коласа:

28 февраля 2017 09:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Як мы памятаем са школы, бацька Якуба Коласа быў лясніком. Таму беларускі “песняр” з дзяцінства любіў хадзіць па грыбы ды ягады. Пісьменнік часта гуляў сярод хвой і марыў, каб і на яго ўласным кавалачкі замлі ўбудычыні раслі сосны. Так і атрымалася.

Гэтыя магутныя дрэвы, якія захаваліся па сённяшні дзень, калісьці натхнялі Якуба Коласа. Сярод хвой таксама можна пабачыць і яблані. Іх некалі пасадзіў класік каля хаты ў Мінску.

Якуб Колас ведаў, як сабіраць добры ўраджай не толькі яблакаў, але і іншых культур.

Якуб Колас быў не толькі добрым пісьменнікам, але і дбанным гаспадаром. Сярод прыгажосці, якую ён стварыў на ўласным участку, нярэдка пісаў новыя творы, якія і сёння не могуць нікога пакінуць абыякавым.

# Культура # Белорусская литература # Фотофакт # Диана Галех # писатели

Другие новости рубрики

Все новости
Есть картины, которые висели у моих родителей, у моей бабушки: князь Матей Радзивилл на выставке личной коллекции семейных ценностей
27 февраля 2017 17:20

Есть картины, которые висели у моих родителей, у моей бабушки: князь Матей Радзивилл на выставке личной коллекции семейных ценностей

Актёр Анатолий Голуб: Я не очень требователен к жизни и ролям!
27 февраля 2017 09:20

Актёр Анатолий Голуб: Я не очень требователен к жизни и ролям!

Беларусь примет участие в международной благотворительной акции: знаменитые белорусы раскрасят традиционные японские куклы
27 февраля 2017 08:21

Беларусь примет участие в международной благотворительной акции: знаменитые белорусы раскрасят традиционные японские куклы