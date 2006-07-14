До встречи, Витебск!

Завершается XV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". В гала-концерте торжественного закрытия фестиваля примут участие артисты из Беларуси, России, Украины, Грузии, Израиля и Молдовы, обладатели Гран-при Международных конкурсов исполнителей эстрадной песни и детского музыкального.

Среди тех, кому выпала честь выйти на сцену Летнего амфитеатра, Петр Елфимов, Алеся, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Диана Гурцкая Кристина Орбакайте, Сосо Павлиашвили, Тамара Гвердцители, Руслана и другие.

Прежде чем состоится гала-концерт закрытия, будут названы имена победителей IV Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2006". "Звездный час" - так на фестивале называются пресс-конференции популярных исполнителей - наступит для украинской певицы Русланы и российского призера "Евровидения" Димы Билана. Последний ночной концерт на главной концертной площадке фестиваля пройдет в ночь с 14 на 15 июля, на котором выступит Кристина Орбакайте.

