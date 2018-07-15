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Белорус – в тройке лидеров. В финале конкурса «Витебск–2018» участники исполнят мировые хиты

15 июля 2018 14:37
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Новости Беларуси. В Витебске разрешится главная интрига «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус – в тройке лидеров. В финале конкурса «Витебск–2018» участники исполнят мировые хиты-1

Ближе к полуночи станет известно имя обладателя гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни. За победу борются 15 участников. В Летнем амфитеатре уже прошла репетиция вечернего шоу. 15 июля ребята исполнят мировые хиты. По итогам первого дня финала представитель Беларуси – Евгений Курчич – в тройке лидеров.

Белорус – в тройке лидеров. В финале конкурса «Витебск–2018» участники исполнят мировые хиты-4

Алекс Силверс, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2018» (Латвия):
Давнейшая детская мечта, которая была, когда видел по телевизору этот амфитеатр, она наконец сбылась. Я здесь и это прекрасно. «Славянский базар» – это волшебство музыки, новых друзей, эмоций. Вот наконец-то все и сбылось.

Белорус – в тройке лидеров. В финале конкурса «Витебск–2018» участники исполнят мировые хиты-7

Володя Атанесян,  участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2018» (Армения):
Огромная честь представить свою страну, свою Родину. Я уже попал в финал, это для меня очень радостно. Вот уже столько лет у нас не было финалиста. Сегодня я буду исполнять песню из репертуара Алессандро Сафина «Luna Tu».

Белорус – в тройке лидеров. В финале конкурса «Витебск–2018» участники исполнят мировые хиты-10

Витебск продолжает жить фестивалем. В афише «Славянского базара» – много интересных мероприятий. 15 июля вечером гостей приглашают на закрытие четвертого феста уличного искусства. В программе и огненное шоу.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Фотофакт

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