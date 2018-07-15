Белорус – в тройке лидеров. В финале конкурса «Витебск–2018» участники исполнят мировые хиты

Новости Беларуси. В Витебске разрешится главная интрига «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближе к полуночи станет известно имя обладателя гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни. За победу борются 15 участников. В Летнем амфитеатре уже прошла репетиция вечернего шоу. 15 июля ребята исполнят мировые хиты. По итогам первого дня финала представитель Беларуси – Евгений Курчич – в тройке лидеров.

Алекс Силверс, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2018» (Латвия):

Давнейшая детская мечта, которая была, когда видел по телевизору этот амфитеатр, она наконец сбылась. Я здесь и это прекрасно. «Славянский базар» – это волшебство музыки, новых друзей, эмоций. Вот наконец-то все и сбылось.

Володя Атанесян, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2018» (Армения):

Огромная честь представить свою страну, свою Родину. Я уже попал в финал, это для меня очень радостно. Вот уже столько лет у нас не было финалиста. Сегодня я буду исполнять песню из репертуара Алессандро Сафина «Luna Tu».