«Дети, которые не говорили, могут работать с микрофоном». Инклюзив-театр «I» показал спектакль «Дерево сказок»

Новости Беларуси. Семейный инклюзивный театр «I» представил постановку «Дерево сказок». Спектакль, в котором наравне с обычными детьми роли сыграли ребята с аутизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная проблема для каждого такого ребенка – общение. Делать это через искусство гораздо легче, уверены создатели.

Отличить на сцене особенных детей от обычных не удаётся простому зрителю. В этом самое большое достижение инклюзивного театра «I», который в прямом смысле исцеляет и объединяет. Всего за два года дети с аутизмом благодаря сцене и педагогам научились общаться с окружающими и стали полноценными актёрами.

Ирина Пушкарева, художественный руководитель семейного инклюзив-театра «I»:

Занимаются дети по специальной программе достаточно интенсивной. Способствует это и развитию речи, потому что это и дыхательные, и артикуляционно-глоточные упражнения, и вокал, и вокализ. Дети, которые 9 месяцев назад ещё не говорили, сейчас уже могут декламировать стихи и даже один на один работать со зрителем и с микрофоном.

В инклюзивной труппе 22 ребёнка с аутизмом, 54 – без. В таком составе достигается гармония. Театр «I» заметили в Нидерландах. Дальше – сотрудничество с европейскими режиссёрами, новые постановки и гастроли. В маленьких актёров поверила компания «Велком», которая поддерживает проект с самого начала.

Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании «Велком»:

Мне очень радостно, что сейчас спустя два с половиной года после первого спектакля театр по-прежнему живёт, он побеждает в международных конкурсах. Он лечит одновременно в такой игровой, профессиональной, социальной форме.

Инклюзивный театр привлёк внимание режиссёра Сергея Исакова. Белорусский документалист уже год работает над фильмом с необычным названием «Кто последний…». По словам режиссера, не быть последним важно для каждого ребенка, а в театре нет ни оценок, ни конкуренции.

Сергей Исаков, режиссёр:

Я поставил пред собой такую сложную задачу – показать внутренний мир этих детей. Внешность, какая-то необычность в поведении – это обманчивая вещь. На самом деле, это полноценные, развитые люди. Такие же, как мы.