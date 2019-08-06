Прямой эфир

День танкиста и фестиваль циркового искусства: что ещё интересного готовят ко Дню города в Минске

06 августа 2019 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что интересного будет в программе на День города, рассказали в программе «Большой город».

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Концепция Дня города, конечно, формируется заранее и сегодня такой напряженный этап работы, подготовки. Не так много времени осталось до праздника. 14 сентября пройдёт День города, в соответствии с уставом города Минска, это вторая суббота сентября. Подготовка, конечно, ведётся заранее, сформирован уже проект-план мероприятий.

Традиционные мероприятия, которые войдут в программу Дня города это фестиваль «Мінск старажытны». В целом, вся центральная часть города будет большой культурной и сценической площадкой. Много мероприятий будет проходить, начиная от территории Верхнего города и заканчивая парком Победы. Традиционно 15 сентября стартует Минский полумарафон, 15 сентября в парке Победы пройдёт День танкиста.

В Верхнем городе на протяжении  этих праздничных дней подготовлены интересные и яркие программы, раскрывать все секреты не буду. Событий много, много интересных программ, которые готовятся ко Дню города. Ожидаем много гостей.

Фестиваль циркового искусства готовится ко Дню города: как это будет?

Виталина Рудикова:
Да, второй Минский международный фестиваль циркового искусства стартует в сентябре. 17 сентября заявлено большое количество стран-участниц, сформирована такая обширная программа фестиваля.

# События в Минске # Культура # Виталина Рудикова

Другие новости рубрики

Все новости
Духовой оркестр из Эстонии: кто ещё выступит на концерте «Классика у Ратуши»
06 августа 2019 11:37

Духовой оркестр из Эстонии: кто ещё выступит на концерте «Классика у Ратуши»

«Событий будет много!» Какие национальные праздники запланированы в августе в Минске
06 августа 2019 11:30

«Событий будет много!» Какие национальные праздники запланированы в августе в Минске

«Я просто прыгала от счастья»: дети из арт-центра в Смиловичах побывали на пленэре в Париже
05 августа 2019 17:38

«Я просто прыгала от счастья»: дети из арт-центра в Смиловичах побывали на пленэре в Париже