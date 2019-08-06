День танкиста и фестиваль циркового искусства: что ещё интересного готовят ко Дню города в Минске

Что интересного будет в программе на День города, рассказали в программе «Большой город».

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Концепция Дня города, конечно, формируется заранее и сегодня такой напряженный этап работы, подготовки. Не так много времени осталось до праздника. 14 сентября пройдёт День города, в соответствии с уставом города Минска, это вторая суббота сентября. Подготовка, конечно, ведётся заранее, сформирован уже проект-план мероприятий.

Традиционные мероприятия, которые войдут в программу Дня города – это фестиваль «Мінск старажытны». В целом, вся центральная часть города будет большой культурной и сценической площадкой. Много мероприятий будет проходить, начиная от территории Верхнего города и заканчивая парком Победы. Традиционно 15 сентября стартует Минский полумарафон, 15 сентября в парке Победы пройдёт День танкиста.

В Верхнем городе на протяжении этих праздничных дней подготовлены интересные и яркие программы, раскрывать все секреты не буду. Событий много, много интересных программ, которые готовятся ко Дню города. Ожидаем много гостей.

Фестиваль циркового искусства готовится ко Дню города: как это будет?

Виталина Рудикова:

Да, второй Минский международный фестиваль циркового искусства стартует в сентябре. 17 сентября заявлено большое количество стран-участниц, сформирована такая обширная программа фестиваля.