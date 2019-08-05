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«Я просто прыгала от счастья»: дети из арт-центра в Смиловичах побывали на пленэре в Париже

05 августа 2019 17:38
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Новости Беларуси. Художники из Смиловичей представили Минскую область на пленэре в Париже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Я просто прыгала от счастья»: дети из арт-центра в Смиловичах побывали на пленэре в Париже-1

Начинающие живописцы отправились во Францию во второй раз. Творческий тур проходил по следам художника-земляка Хаима Сутина. Пейзажи вдохновили детей на создание новых картин, а опыт старших коллег помог лучше понять тонкости искусства.

«Я просто прыгала от счастья»: дети из арт-центра в Смиловичах побывали на пленэре в Париже-4

Алена Корниенко, педагог дополнительного образования арт-центра «Улей»:
Самое главное – что у них радость в глазах, и они хотят творить. И быстрый отклик не только со стороны детей, но и родителей. Им хочется уже и дома что-то творить. Кто-то приходит даже не смотря на то, что это лето. Они берут краски: «Дайте нам порисовать что-то, какая тематика».

«Я просто прыгала от счастья»: дети из арт-центра в Смиловичах побывали на пленэре в Париже-7

Анастасия Ольховик, ученица арт-центра «Улей»:
Я была очень счастлива. Я просто прыгала от счастья. Замечательный город, и я много нового узнала в плане рисования.

«Я просто прыгала от счастья»: дети из арт-центра в Смиловичах побывали на пленэре в Париже-10

Свои работы дети оставили в городе над Сеной как след потомков знаменитого художника. Сейчас арт-студия готовится к началу учебного года, педагоги разрабатывают новые идеи и темы.

# Художник # Культура # Алена Корниенко # Анастасия Ольховик # Фотофакт

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