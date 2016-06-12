«День многонациональной России» отмечают 12 июня в Минске: дегустация блюд, концерт и выставка

Новости Беларуси. «День многонациональной России» отмечают 12 июня в Минске. Праздник организован на территории Верхнего города. Здесь каждый желающий может продегустировать кухню народов России, увидеть выступления творческих коллективов и даже узнать, как проходит татарский национальный праздник «Сабантуй».

Что же все-таки такое настоящий «сабантуй». Татары и башкиры ответ на этот вопрос давали долгими годами. Когда весенние сельскохозяйственные работы подходят к концу, труженик может позволить себе небольшой выходной с песнями, плясками и, конечно, конкурсами.

Своеобразные татарские «Дожинки», или «праздник плуга», 12 июня отмечали в Минске. Россия многонациональная, только с белорусской пропиской, презентовала свои традиции и обычаи. Чувашию, Татарстан, Дагестан, Башкирию предложили попробовать и на вкус. Пример кухни восточной – чак-чак. За его приготовление брались только самые искусные мастерицы.

Участница праздника «День многонациональной России»:

Его готовят несколько женщин к большим праздникам, на свадьбу готовится, потому что это блюдо очень трудоемкое. Это символ достатка.

Хизри Асадулаев – скульптор, поэт, переводчик из Дагестана – живет в Беларуси уже 35 лет. Правда, сегодня будто снова побывал высоко в горах. И шерстяная бурка не только пришлась по погоде, но и стала настоящим символом родного Кавказа. В нее, кстати, заворачивали новорожденных мальчиков, она считалась лучшим подарком.

Хизри Асадулаев, участник праздника «День многонациональной России»:

В свое время приехали вдвоем с молодой женой, здесь родились дети. Так что Беларусь – родина наших детей. Это уже неотъемлемая часть нашей жизни. И мы сами любим Беларусь такой же любовью, как и свою историческую родину.

А вот представители татаро-башкирской культуры признаются: с белорусами похожи. И дружелюбием и гостеприимностью. Даже отношением к демографической проблеме и материнству. Например, традиционное башкирское платье краше и пышнее у многодетных.

Участница праздника «День многонациональной России»:

В каждом костюме оборочки. Они традиционно связывают с детьми: сколько у женщин детей, столько оборочек. Можно по костюму узнать статус.

Под белорусским солнцем нашли места и из жаркой Кубани.

Участница праздника «День многонациональной России»:

Много лет, с 1970 года, я живу в Минске. И уже даже не знаю, какая мне родина – Россия или Беларусь. Потому что мне ближе и роднее.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Мы пригласили все диаспоры, которые находятся в Республике Беларусь, и предложили организовать проведение таких мероприятий.

Также гостей праздника удивляют выступления творческих коллективов, танцевальных и фольклорных ансамблей. Многонациональный концерт России продлится до самого вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.