День Индии в Минске: национальные блюда, медитация, ведийский астролог и роспись хной

Новости Беларуси. Центр белорусской столицы 16 августа окутали запахи пряностей и чая. В Минске проходит День Индии. Такая далекая и экзотическая страна стала немного ближе и понятнее белорусам, которые смогли попробовать национальные блюда, помедитировать, обратиться за советом к ведийскому астрологу и примерить костюм настоящей королевы.

Юная белорусская танцовщица в спешке дает интервью и как яркая индийская бабочка взлетает на сцену. Настя признается, что буквально с первого взгляда влюбилась в индийский танец и уже 4 года занимается в студии. Пока до Индии ей добраться не удалось, но белорусскому зрителю такое искусство явно пришлось по вкусу.

По вкусу белорусам и традиционная индийская кухня, хотя блюда достаточно острые. В то же время Индия сладкая на вкус. В этой стране готовят самые разные десерты.

Например, разгулу. Небольшие шарики сделаны из молока и творожного сыра паним, который в Беларусь привозят специально из Индии.

После такого сладкого десерта душа требует крепкого индийского чая, который знают практически во всем мире. Как ни странно, но пить чай с молоком – это совсем не английская, а древняя индийская традиция. В заварник кладут еще кардамон, но никакого сахара, меда или лимона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продавец чая:

Наливаем водички немножко, чай и варим 10-15 минут.

Мария Баранчик уже давно распробовала Индию на вкус. Девушка более года работала там в крупной компании, и эта страна стала ее вторым домом. Мария не только готовит индийские блюда, но и носит традиционный национальный костюм. Она считает, что такой наряд украсит гардероб любой девушки.

Мария Баранчик:

Одна из самых красивый моделей из индийских нарядов сейчас на мне. В Индии боготворят женскую красоту. Это символизирует именно женскую красоту.

Индиец:

Такую одежду носили только король и королева. Обычно они надевали эти наряды, когда выходили общаться со своим народом. Это ручная работа.

Индийские наряды еще раз подчеркнули красоту славянских женщин. Это бросилась в глаза не только съемочной группе СТВ, но и многим белорусским мужчинам.

Происхождение искусства мехенди – роспись хной по телу – до сих пор под секретом. Каждый рисунок носит свой тайный сакральный смысл. Но, чтобы его понять, необязательно жить в Индии. Мехенди набирает популярность и в нашей стране.

Ольга занимается мехенди уже несколько лет и отмечает, что белорусские женщины делают такие рисунки пока только по особым случаям, например, на выпускной или на свадьбу. Но мастер уверена: искусство не останется незамеченным. Подтверждение этому – многочасовая очередь к Ольге.

Гости праздника:

Мне больше всего понравилось, как танцевали девушки.

Все понравилось. Очень хорошая интересная культура.

Конечно, мне понравился. Конечно, он великолепен. Я специально ради него сегодня приехала и Москвы.

Конечно, за день сложно познать Индию. Но можно точно сказать, что 16 августа две совершенно разные страны стали немного ближе.