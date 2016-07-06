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Цветочный этно-фестиваль у Янки Купалы пройдёт 9 июля в Вязынке

06 июля 2016 07:37
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В купальскую ночь девушки плели и пускали по воде венки. Считалось, что парень, который «выловит» его – и будет её суженым. Если вы вдруг не успели совершить традиционный обряд сегодня ночью, то у вас есть возможность наверстать упущенное в субботу, 9 июля на цветочном этно-фестивале у Янки Купалы, который пройдёт в одном из красивейших уголков Беларуси – деревне Вязынка.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ольга Пархимович, заведующая отделом культурно-образовательной работы Государственного литературного музея Янки Купалы, Лора Белобровик, мастер-флорист, Николай Данилович, мастер-флорист, призёр и победитель международных конкурсов.

# Культура # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Ольга Пархимович # 2016 - Год культуры в Беларуси # Лора Белобровик # Николай Данилович

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