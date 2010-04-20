Разнастылёвасць — адметная рыса беларускіх храмаў XVI-XVIII стст.

Храмы, якія будаваліся на Беларусі XVI-XVIII стагоддзях, вылучаюцца разнастайнасцю ў архітэктуры.

Касцёл Божага Цела. Нясвіж, Мінская вобласць.

У апошняй чвэрці XVI стагоддзя ў архітэктуры Беларусі з’яўляецца першы будынак у стылі барока — касцёл іезуітаў у Нясвіжы. У агульных рысах ён утварае храм Інжэзу ў Рыме. Запазычаныя з Італіі, архітэктурныя формы яшчэ доўгі час злучаліся ў мясцовым дойлідстве з элементамі готыкі і рэнесансу.

Свята-Петра-Паўлаўская царква. Мінск.

Праваслаўныя храмы XVII-XVIII стагоддзяў вельмі разнастайныя па сваёй архітэктуры. Асноўным тыпам беларускіх храмаў былі крыжова-купальныя цэрквы. Разам з імі будаваліся цэрквы і без купалоў — базілікі. Найбольш ранняя базіліка — Петра-Паўлаўская, альбо Кацярынінская царква ў Мінску. Пабудавана яна ў 1612 годзе.