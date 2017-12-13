Прямой эфир

Чтобы жизнь нам улыбалась: Инна Афанасьева и Искуи Абалян поздравляют зрителей СТВ с Новым годом

13 декабря 2017 20:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В новом формате и в новом четком качестве: команда СТВ продолжает подготовку «Новогодней ночи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы жизнь нам улыбалась: Инна Афанасьева и Искуи Абалян поздравляют зрителей СТВ с Новым годом-1

13 декабря на съемочной площадке друг друга сменяли четыре десятка самых известных и любимых исполнителей.

Чтобы жизнь нам улыбалась: Инна Афанасьева и Искуи Абалян поздравляют зрителей СТВ с Новым годом-4

Музыкальную атмосферу в вашем доме в новогоднюю ночь будут создавать Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, Ирина Дорофеева, Инна Афанасьева, Вера Полякова и многие другие.

Чтобы жизнь нам улыбалась: Инна Афанасьева и Искуи Абалян поздравляют зрителей СТВ с Новым годом-7

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я хочу пожелать всем нам в новом году, чтобы те мечты, которые нас не должны покидать, чтобы они сбывались. Чтобы мы были счастливы каждую минуту своей жизни. Чтобы жизнь нам улыбалась, чтобы все получалось.

Чтобы жизнь нам улыбалась: Инна Афанасьева и Искуи Абалян поздравляют зрителей СТВ с Новым годом-10

Искуи Абалян, певица:
Самые наилучшие пожелания телеканалу СТВ, вам, дорогие мои журналисты, все, работающие на этом канале, всем вашим почитателям и поклонникам. Чтобы этот год – мой год, Собаки – принес всем исключительное удовольствие, счастье, радость, и много-много успехов и побед.

Чтобы жизнь нам улыбалась: Инна Афанасьева и Искуи Абалян поздравляют зрителей СТВ с Новым годом-13

Новогодние атрибуты – конфетти, бенгальские огни и, конечно, музыка. Наша команда сейчас усердно трудится, чтобы 31 декабря за час до полуночи вместе с телеканалом СТВ вы смогли окунуться в атмосферу праздника.

# Культура # Инна Афанасьева # Фотофакт # Проекты СТВ # Новый год # Искуи Абалян

Другие новости рубрики

Все новости
Выставка расписных ковров Язепа Дроздовича, Алены Киш и народных мастеров: фотофакт
13 декабря 2017 19:44

Выставка расписных ковров Язепа Дроздовича, Алены Киш и народных мастеров: фотофакт

«Не боится выходить на сцену только дурак». Вилейскому народному театру – 65 лет
13 декабря 2017 18:22

«Не боится выходить на сцену только дурак». Вилейскому народному театру – 65 лет

Семья скульпторов Шаппо о работе и жизни: «Не могу оставить гнездо и уйти в майстэрню» и «Профессия, в которой надо быть сильным»
13 декабря 2017 16:31

Семья скульпторов Шаппо о работе и жизни: «Не могу оставить гнездо и уйти в майстэрню» и «Профессия, в которой надо быть сильным»