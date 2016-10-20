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Что Ревва и Галустян покажут в Минске?

20 октября 2016 20:05
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Шоумен, актёр, телеведущий, певец Александр Ревва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ждём Вас в Минске. Вы приедете с господином Галустяном. Будут ли какие-то открытия или мы увидим самые любимые номера? В том числе, про девочку, которая потерялась?

Александр Ревва:

Да, в том числе, девочка, которая потерялась. Это будет продолжение этой истории.

Потом, конечно, будет много таких старых, но и много новых номеров. У старых номеров, так сказать, апгрейденных. Таких, то есть, как их называют сейчас – тюнингованные номера. Но, в основном, конечно, будет очень много свежих интересных историй. 

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Концерт в Минске # Александр Ревва # Михаил Галустян

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