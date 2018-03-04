«Чтение – это одна из немногих интимных вещей, которые остались у людей». Горан Петрович на Международной книжной выставке

Новости Беларуси. Минск на неделе стал настоящим центром издательского дела. Международная книжная выставка в этот раз собрала самое большое число гостей: более 30 стран привезли в белорусскую столицу книжные новинки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но не только. По традиции мероприятие еще и площадка для дискуссий о роли книги, конкуренции с электронным словом, да и вообще о том, что сейчас читают. Дмитрий Боярович искал ответ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Вначале было слово, ценность которого до сих пор сложно переоценить, как и ценность книги. Вот в нашей стране ее очень любят. В подтверждение – крупнейшая международная выставка. Проходящая, к слову, уже четверть века. Заглянем в гости? Фантастика, стихи и исторические романы – каждый, кто зашел сюда на неделе, нашел чтение по вкусу. Или даже занятие. К примеру, буквально прикоснуться к 500-летней истории.

Мастер:

Берем рамку с ситом, черпаем. Наша масса остается на поверхности. Это – уникальный станок, он в точности копирует печатный XVI века. На нем – на бумаге из льна и хлопка – появлялась на свет и Библия Скорины.

В эпоху не то что ксерокса (он уже раритет), а цифровых экономик, впору говорить о сохранении бумажных носителей. Сейчас почти треть всех книг в мире электронные, и эта тенденция растет.

Матео Нучи, писатель (Италия):

Сейчас в Силиконовой долине те, кто изобрел электронные девайсы, отказываются от них. Они учат своих детей жить без них. Они уже сейчас знают, что иначе можно ждать трагических последствий. А вот Горан Петрович считает: не все так трагично, если не злоупотреблять. Самый читаемый автор Сербии на выставке почетный гость. Это его «Атлас, составленный небом» получил главную литнаграду страны и переведен на 15 языков.

Дмитрий Боярович:

Горан, какое место сейчас, по-вашему, в жизни человека занимает книга? Обычная печатная книга, которая пахнет типографской краской. Горан Петрович, писатель (Сербия):

Чтение – это одна из немногих интимных вещей, которые остались у людей. Оно связано с прикосновением к настоящей книге. Книжные магазины все больше похожи на супермаркеты. Чтобы взять книгу, нужно все меньше усилий. И на уровне глаз находится литература больших народов, тогда как литература небольших стран (например, Сербии или Беларуси) – где-то выше. Так вот, чтобы дотянуться до нее, нужно иметь большую силу духа и тягу к прекрасному. Дмитрий Боярович:

По-вашему, какие три книги просто обязан прочитать каждый белорус?

Горан Петрович:

А в скольких томах издан словарь белорусского языка? Дмитрий Боярович:

У нас несколько редакций. Горан Петрович:

Пусть это будут три тома словаря белорусского языка. Это основное. Все остальное повторяется в прозе и поэзии на любом языке мира.

Наша страна на выставке представлена масштабно. Здесь – ведущие издательства Беларуси и едва ли не все новинки. Которые, в том числе, появились в год 500-летия белорусского книгопечатания.

Елена Павлова, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:

В этом году мы просто ударно поработали, и вышло более 20 книг. И не просто книги, это знаковые проекты. Скориновская тематика была представлена в Литве, Франции, Чехии, Российской Федерации, Казахстане, Китае, Сербии. Я считаю, что этот год состоялся и прозвучал. Как печаталась книга переводов «А хто там ідзе» Купалы на 101 язык. Репортаж СТВ Прозвучал и Богданович. На сербский язык белорусского классика перевела Дайана Лазаревич. Знаменитый «Венок» (как и произведения Бровки и Танка) на Балканах полюбили.

Дайана Лазаревич, переводчик (Сербия):

Моя задача – перевести и указать им на таких хороших писателей из Беларуси. Что есть такие – Богданович, Бровка и другие. Многое здесь посвятили бесконечной для творческого осмысления теме войны. Ей занимается и Клара Мынжасарова. Вдова Ади Шарипова – казахского писателя и белорусского партизана – пишет сценарий фильма о великом и отечественном.

Клара Мынжасарова, сценарист (Казахстан):

Я очень часто бываю в Америке, там у меня дети живут. В Европе бываю. И просто до боли в сердце обидно, когда они без зазрения совести говорят, что Вторую мировую войну выиграла Америка. И в этот момент это очень актуальный фильм – сказать правду. Что именно наши деды не щадили жизней и одержали победу.