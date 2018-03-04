«Чтение – это одна из немногих интимных вещей, которые остались у людей». Горан Петрович на Международной книжной выставке
Новости Беларуси. Минск на неделе стал настоящим центром издательского дела. Международная книжная выставка в этот раз собрала самое большое число гостей: более 30 стран привезли в белорусскую столицу книжные новинки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но не только. По традиции мероприятие еще и площадка для дискуссий о роли книги, конкуренции с электронным словом, да и вообще о том, что сейчас читают.
Дмитрий Боярович искал ответ.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Вначале было слово, ценность которого до сих пор сложно переоценить, как и ценность книги. Вот в нашей стране ее очень любят. В подтверждение – крупнейшая международная выставка. Проходящая, к слову, уже четверть века. Заглянем в гости?
Фантастика, стихи и исторические романы – каждый, кто зашел сюда на неделе, нашел чтение по вкусу. Или даже занятие. К примеру, буквально прикоснуться к 500-летней истории.
Мастер:
Берем рамку с ситом, черпаем. Наша масса остается на поверхности.
Это – уникальный станок, он в точности копирует печатный XVI века. На нем – на бумаге из льна и хлопка – появлялась на свет и Библия Скорины.
В эпоху не то что ксерокса (он уже раритет), а цифровых экономик, впору говорить о сохранении бумажных носителей. Сейчас почти треть всех книг в мире электронные, и эта тенденция растет.
Матео Нучи, писатель (Италия):
Сейчас в Силиконовой долине те, кто изобрел электронные девайсы, отказываются от них. Они учат своих детей жить без них. Они уже сейчас знают, что иначе можно ждать трагических последствий.
А вот Горан Петрович считает: не все так трагично, если не злоупотреблять. Самый читаемый автор Сербии на выставке почетный гость. Это его «Атлас, составленный небом» получил главную литнаграду страны и переведен на 15 языков.
Дмитрий Боярович:
Горан, какое место сейчас, по-вашему, в жизни человека занимает книга? Обычная печатная книга, которая пахнет типографской краской.
Горан Петрович, писатель (Сербия):
Чтение – это одна из немногих интимных вещей, которые остались у людей. Оно связано с прикосновением к настоящей книге. Книжные магазины все больше похожи на супермаркеты. Чтобы взять книгу, нужно все меньше усилий. И на уровне глаз находится литература больших народов, тогда как литература небольших стран (например, Сербии или Беларуси) – где-то выше. Так вот, чтобы дотянуться до нее, нужно иметь большую силу духа и тягу к прекрасному.
Дмитрий Боярович:
По-вашему, какие три книги просто обязан прочитать каждый белорус?
Горан Петрович:
А в скольких томах издан словарь белорусского языка?
Дмитрий Боярович:
У нас несколько редакций.
Горан Петрович:
Пусть это будут три тома словаря белорусского языка. Это основное. Все остальное повторяется в прозе и поэзии на любом языке мира.
Наша страна на выставке представлена масштабно. Здесь – ведущие издательства Беларуси и едва ли не все новинки. Которые, в том числе, появились в год 500-летия белорусского книгопечатания.
Елена Павлова, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:
В этом году мы просто ударно поработали, и вышло более 20 книг. И не просто книги, это знаковые проекты. Скориновская тематика была представлена в Литве, Франции, Чехии, Российской Федерации, Казахстане, Китае, Сербии. Я считаю, что этот год состоялся и прозвучал.
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Прозвучал и Богданович. На сербский язык белорусского классика перевела Дайана Лазаревич. Знаменитый «Венок» (как и произведения Бровки и Танка) на Балканах полюбили.
Дайана Лазаревич, переводчик (Сербия):
Моя задача – перевести и указать им на таких хороших писателей из Беларуси. Что есть такие – Богданович, Бровка и другие.
Многое здесь посвятили бесконечной для творческого осмысления теме войны. Ей занимается и Клара Мынжасарова. Вдова Ади Шарипова – казахского писателя и белорусского партизана – пишет сценарий фильма о великом и отечественном.
Клара Мынжасарова, сценарист (Казахстан):
Я очень часто бываю в Америке, там у меня дети живут. В Европе бываю. И просто до боли в сердце обидно, когда они без зазрения совести говорят, что Вторую мировую войну выиграла Америка. И в этот момент это очень актуальный фильм – сказать правду. Что именно наши деды не щадили жизней и одержали победу.
Дмитрий Боярович:
Но главное, что обязательно нужно было вынести из прошедшей уже выставки, – это книги, которых еще не читал. Вот эти пополнят мою домашнюю библиотеку. Так что я – наслаждаться чтением.