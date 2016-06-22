Четверть века за полтора часа: историю суверенной Беларуси показали во время торжественного вечера «Наш путь»

Новости Беларуси. После пятого Всебелорусского народного собрания делегаты направились во Дворец спорта, где для них подготовили торжественный вечер под названием «Наш путь».

С помощью новейших технологий видеотрансляций авторы проекта придумали настоящий спектакль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полтора часа здесь подготовили два десятка номеров, которые расскажут о 25-летней истории суверенитета нашей страны.

В нем примут участие, как белорусские исполнители, солисты Большого театра, так и приглашенные. Например, народный артист России Лев Лещенко.

Возле площадки сейчас находится съемочная группа СТВ. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Александра Кулакова.

Сергей, я вас приветствую! Вот на часах 20.20, уже буквально через 10 минут здесь во Дворце спорта начнется действие, которое организаторы успели назвать историческим. По нескольким причинам, но об этом позже. Как вы можете видеть, за моей спиной огромное количество людей! Можно сказать, что все две с половиной тысячи участников собрания, а также гостей, уже прибыли в комплекс и находятся в ожидании спектакля, который подготовили специально для них и, конечно, для всех зрителей. Ведь телеверсию покажут уже в ближайшие дни. Авторы и создатели проекта под названием «Наш путь» или «Наш шлях» придумали, как в один час и тридцать минут вместить всю суверенную историю нашей страны. Я вам скажу, что сделали они это по-новаторски и многое зрители увидят сегодня впервые. Всех секретов нам не раскрыли, но то, что мы подсмотрели на генеральных прогонах, поражает и, пожалуй, переворачивает сознание. Этакие мультимедийные новаторские ходы, которые используются во всём мире. Вы знаете, я хотела отметить, что организаторы и придумали номер под названием «Полет над страной». Здесь используют видеотехнологии, когда артисты парят в тридэшных эффектах в вертикальном положении. Это звучит странно, поэтому я прошу режиссеров поставить небольшой фрагмент. И призываю всех зрителей смотреть внимательно, чтобы понять, что происходит на самом деле.

Юлия Косьмина и Денис Сенькевич, артисты мастерской современного танца:

Такое зрители увидят 100% впервые. Это сказочно, очень необычно. Не сразу понимаешь, в чем же суть картинки и как это возможно. Такой момент загадки - он присутствует. Кажется по картинке, что это легко, но поверьте, что синяки на всем теле. Это очень тяжело, как оказалось.

Технические сложные эффекты сопровождали каждый музыкальный номер - всего их здесь 22. Организаторы месяцами готовились к этому проекту. Несколько фур оборудования, огромное количество светодиодных экранов, которые вы можете видеть за моей спиной. Но главное в сегодняшнем действе – это, конечно, идея. «Наш путь» или «Наш шлях» - это спектакль, главным героем которого является молодой человек, он родился 25 лет назад. Тогда же, когда и наша суверенная Беларусь. Вместе с нашей страной он рос и становился на ноги. Давайте послушаем авторов представления.

Анжелина Микульская, режиссер-постановщик торжественного вечера «Наш путь»:

У этого действа, которое произойдет сегодня вечером, есть главный герой – олицетворение поколения 25-летних, юных, которые выросли в независимом нашем государстве. Именно через него пройдет история и личности, и всего государства.

Борис Светлов, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, министр культуры Республики Беларусь:

Это новое поколение - оно очень уверенное. Оно знает, чего оно хочет и знает, куда оно идет. А происходит это потому, что оно опирается на богатые традиции прошлого, опирается на те культурные ценности, которые мы ни в коем случае не потеряли и от них не отказались. И, конечно, нам проще жить и сегодня, и смотреть в завтрашний день.

Самому маленькому участнику этого вечера – 4 года, а самому старшему – 93. Связь поколений, огромное количество наших белорусских символов вплетены в полотно сегодняшнего действа – от буслов и васильков, до бескрайних полей и песен наших бабушек. В списке гостей – белорусские исполнители. А в числе VIP-персон - Лев Лещенко. Появление народного артиста России ожидают к 21.00. А пока давайте послушаем других участников торжественного вечера.

Валерий Дайнеко, заслуженный артист Республики Беларусь:

Если эта песня останется в репертуаре и её можно использовать в такого рода мероприятиях, она такая, в общем-то объёмная

Александр Солодуха, певец:

Все вместе определим дальнейший путь, дальнейшую дорогу, по которой пойдёт наша страна. Поэтому и программа называется «Наш путь». Верю, что будет верный курс и наша страна, как всегда будет подниматься вперёд и вверх.

Надо сказать, что Дворец спорта выбран неслучайно для торжественного вечера. Именно здесь в 1996 году собрались пять тысяч делегатов первого Всебелорусского народного собрания. На то время это была одна из самых больших площадок в стране. Под этой крышей писали новейшую историю ровно двадцать лет назад. Подводили, мягко говоря, непростые итоги пятилетки начала 90-х и думали, как жить дальше. К слову, именно здесь рассматривали принципиальные изменения в Конституцию. Давайте послушаем, что сегодня говорят делегаты пятого Всебелорусского народного собрания здесь, в стенах Дворца спорта, о пути, который проделала наша страна и каждый ее житель.

Анатолий Адоньев, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, председатель Минского городского Совета ветеранов:

Мы видим, как преобразилась наша столица, как преобразились, когда бываем в регионах, наши города, посёлки. И мы видим, что тот путь, который избрала наша страна, тот путь, который утвердил и избрал наш президент - это путь правильный. Потому что мы живём в мире, согласии, понимании, мы радуемся той жизни, которая у нас есть.

Владислав Коротченков, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, студент Института современных знаний:

Мы живём в стране, которой можно гордиться и хочется гордиться. И могу сказать за всю молодёжь, возьму на себя такую ответственность, на самом деле, нашей страной можно гордиться и мы это делаем. И наш суверенитет – то, что необходимо сохранять на протяжении очень долгих лет.

Наталья Дударева, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заведущий отделением 10 городской больницы Минска:

Есть чем похвастаться в нашей отрасли - области здравоохранения, потому что на сегодняшний день это доступное здравоохранение, высокотехнологичное здравоохранение. Но хотелось бы. Конечно, чтобы мы не останавливались на достигнутом, чтобы развивалась наша отрасль дальше, хотелось бы немножко, чтобы, может быть, повысился авторитет обычного врача, участкового врача.

Ну, вот, я смотрю, на часах 20.26 и мне остается добавить, что ждём торжественное начало «Нашего пути», «Нашего шляха». И буквально через пару минут мы погрузимся в 25-летнюю историю нашей страны. Конечно, четверть века – это небольшой период времени в рамках масштабной истории, ну а, с другой стороны, 25 лет – это замечательный возраст, когда уже многое знаешь, многое умеешь - и впереди целая жизнь, и всё только начинается.