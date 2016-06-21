Балет «Витовт» покажут на сцене Большого театра в Москве в рамках Дней культуры Беларуси в России

Новости Беларуси. Балет «Витовт» станет изюминкой Дней культуры Беларуси в России. Сегодня его покажут на сцене Большого театра в Москве. Этот спектакль отмечен премией президента Беларуси «За духовное возрождение».

Балет «Витовт» - хореографическая интерпретация истории становления белорусской государственности в 14 -15 веках. В нем рассказывается о вражде легендарных правителей Витовта и Ягайло. Премьера балета на музыку Вячеслава Кузнецова состоялась в сентябре 2013 года и стала культурным событием номер один.

Основой будущей постановки послужила пьеса Алексея Дударева «Князь Витовт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.