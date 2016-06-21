Беларусь присоединилась к Международному дню йоги

Новости Беларуси. Уроки санскрита, мехенди и сложные асаны. Международный день йоги 21 июня отмечают во всем мире. Беларусь присоединилась к празднику во второй раз.

Этот день объединяет любителей здорового образа жизни по всему миру. Йога известна тем, что прибавляет физическую активность, улучшает пластику и иммунитет. А между тем, это философия и спорт.

Йога приобретает в нашей стране все большую популярность, и мероприятия и мастер-классы проводятся в городских парках не только в праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.