Чего ждать от «Листопада-2012», рассказала кинокритик Ирина Демьянова

В гости к ведущим программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ пришла Ирина Демьянова - кинокритик, директор программы документального кино ХIХ Минского Международного кинофестиваля «Лiстапад-2012», который начинает свою работу 2 ноября.



Какие гости посетят кинофестиваль в этом году?



Ирина Демьянова:

Назову 2 наиболее громких имени в игровом кино - генеральный директор «Мосфильма» и режиссер Карен Шахназаров и Сергей Лозница, режиссер конкурсного фильма «В тумане». Будут и другие гости.



Вы представляете программу документального кино. Есть информация, что эти фильмы будут представлены на новой площадке. Что это за площадка?



Ирина Демьянова:

В этом году просмотр документального кино будет организован в кинотеатре «Мир» (один из самых старых в Минске). Он очень уютный, в нем живет дух старого. В кинотеатре 2 зала и в обоих будут проходить просмотры. В одном - конкурсный, во втором - неконкурсный.



Белорусская школа документального кино всегда была сильной. Можем ли мы рассчитывать на что-либо в этом году?



Ирина Демьянова:

Мы порадуем нашего зрителя обязательно. 2 наших фильма участвуют в конкурсе. Это короткометражный фильм «Тепло» Виктора Аслюка и фильм «Кинолюбитель. Осенний сон», который сняла на «Беларусьфильме» Ольга Дашук. Традиционно мы показываем большую панораму, которая так и называется - «Белорусская панорама». Она включает в себя лучшие фильмы, которые сняли режиссеры в нашей стране за последний год. Те фильмы, которые мы предлагаем нашим зрителям, достойны внимания. Скажу более - если что-то из этого не посмотреть, то мы рискуем упустить в своей жизни что-то важное.



Что такое конкурс национальный киношкол?



Ирина Демьянова:

Любой международный кинофестиваль делается для развития национальной кинематографии. Ведь творчество - процесс до конца не объяснимый, все ткётся из воздуха, из каких-то нюансов. И вот эта атмосфера, которая создается в том числе и на фестивале, не может не повлиять на развитие кино. Мы свою задачу в этом году решили воплотить и понять абсолютно буквально. Мы проводим конкурс киношкол в зале академии искусств на факультете кино. Я уверена, что придут студенты. И мы хотим, чтобы каждый просмотр быть таким небольшим мастер-классом. Чтобы это было знакомство с тем, что снимают молодые кинематографисты в разных странах мира, а это киношколы из Израиля, Польши, Великобритании, Армении, России и другие. Чтобы нашему кинообразованию придать дополнительный импульс.



В киноискусстве и проведении разных кинофестивале есть свои традиции. Фестиваль «Лiстапад» - это следование традициям или что-то постоянно развивающееся?



Ирина Демьянова:

Один советский писатель сказал: «Талант - единственная новость, которая всегда нова». Талантливые режиссеры, даже если мы каждый год будем делать одно и то же, будут привозить хорошие новые фильмы. И это будет новость.