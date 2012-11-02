Кинофестиваль «Листопад» открылся в Минске - покажут 35 фильмов

Новости Беларуси. 19 международный кинофестиваль торжественно стартовал в Минске. Приветствие участникам форума направил Президент Александр Лукашенко. География «Листапада» в этом году широка: это страны от Канады до Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этой минуте по красной ковровой дорожке уже прошли звёздные гости.

Прошла торжественная церемония открытия кинофорума. Специального приза Президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» удостоен Карен Шахназаров.

Карен Шахназаров, режиссер, народный артист России:

Я невероятно благодарен, я тронут, спасибо огромное! Для меня это не пустая формальность и я это говорю от сердца.

А с минуты на минуту на широком экране начнётся показ драмы «В тумане» по мотивам повести Василя Быкова. Основной площадкой показов второй год подряд стал кинотеатр «Центральный», а всего их - шесть. За работой форума следят около 200 белорусских и иностранных журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларуси:

Принимают участие 43 страны со всего мира. Будет показано 35 кинолент, это свидетельствует о потребности фестиваля, его авторитете, заинтересованности со стороны международной кинообщественности. Я надеюсь, что на эту заинтересованность кинообщественности ответят посещением кинотеатров и минчане. И это будет подтверждением, что взаимный интерес существует.

Андрей Звягинцев, председатель жюри основного конкурса игрового кино Минского международного кинофестиваля «Листапад-2012», режиссер (Россия):

Я думаю, что мы просто будем, наверное, жарко спорить, потому что люди все разные, у каждого свое представление о прекрасном, но я уверен, что мы найдем решение.