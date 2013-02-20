Новости Беларуси. Могилев официально стал культурной столицей СНГ. Сегодня город получил подтверждающий сертификат. Однако и без документов многие согласятся, что город на Днепре уже давно стал центром самобытных и ярких культурных мероприятий. В их числе международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер», фестиваль духовной музыки «Магутны Божа», международный молодежный театральный форум «Март. Контакт».

Организаторы надеются, что проект «Культурная столица СНГ» поможет привлечь в Могилев больше туристов, а также духовно обогатит жителей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Я считаю, что Могилев совершенно справедливо является культурной столицей. Я ни на секунду не сомневаюсь, что мы совместно проведем массу интересных мероприятий. И ваш город узнают в Содружестве, оценят.

Роза Рымбаева, заслуженная артистка Казахской ССР:

Осенью в Беларуси будут проводиться дни культуры Казахстана. Я сделала предложение, что я работаю со многими оркестрами большими, как, по традиции, в советское время мы пели с оркестром на центральном телевидении, радио. Я думаю, что в Беларуси тоже замечательный оркестр, я могла бы даже с оркестром белорусским спеть концерт.