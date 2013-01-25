Бюст Владимира Высоцкого установят в Новогрудке

Новости Беларуси. Он входит в число самых издаваемых Авторов планеты. Владимиру Высоцкому исполнилось бы сегодня 75. Автор песен и исполнитель, театральный и киноактер Владимир Высоцкий посещал и Беларусь. Он побывал в Минске, Слониме, Ружанах, Гродно и Новогрудке.

Здесь в 1969 году снимался в фильме «Сыновья уходят в бой» Виктора Турова. Высоцкий сыграл в кино и написал к картине 17 песен. Среди них «Он не вернулся из боя», «Сыновья уходят в бой», «Песня о земле». А всего для белорусского кино было написано 24 песни.

И сегодня в Новогрудке открывают первый в республике памятник артисту. Бюст Высоцкого подарил городу один из уроженцев Новогрудка в знак уважения к музыканту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.