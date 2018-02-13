Прямой эфир

Больш за ўсіх «даставалася» нежанатым хлопцам. Якія гульні былі папулярнымі ў нашых продкаў на Масленіцу?

13 февраля 2018 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Масленіца – самы прыдатны час для моладзі, якая збіралася ў гурты і пускалася ў скокі.
Ох, і круцілася ў галаве ад такіх актыўных танцаў, але затое ніякія маразы не былі страшныя! Чаго толькі не прыдумлялі нашы продкі, каб добра адпачыць і пацешыцца. 

Больш за ўсіх «даставалася» нежанатым хлопцам. Якія гульні былі папулярнымі ў нашых продкаў на Масленіцу?-1

Лідзія Малькевiч, малодшы навуковы супрацоўнiк Беларускага дзяржаўнага музея народнай архiтэктуры i побыту:
На Масленіцу заўсёды адбываліся масленічныя гульні. Гульні былі розныя. Адна з іх – «Дастань гаршок з печы».

Больш за ўсіх «даставалася» нежанатым хлопцам. Якія гульні былі папулярнымі ў нашых продкаў на Масленіцу?-4

Алена Паўлава, малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры» НАН Беларусі:
Для сучаснай моладзі вельмі шмат розных мерапрыемстваў сёння робяць і святкуюць. А раней гэтага ўсяго не было і моладзь з вялікім задавальненнем, з такім захапленнем чакала кожнага свята. Яны збіраліся разам, яны выходзілі на вуліцу і святкавалі яго.

Больш за ўсіх «даставалася» нежанатым хлопцам. Якія гульні былі папулярнымі ў нашых продкаў на Масленіцу?-7

Час за забавамі ляцеў непрыкметна, толькі шчокі паспявалі ружавець. У такіх гульнях маладыя больш прыглядаліся адзін да аднаго. Дзяўчаты выяўлялі хітрасць і кемлівасць, а хлопцы маглі прадэманстраваць мужнасць і сілу.

Лідзія Малькевiч:
На Масленіцу яшчэ адбывалася такая гульня як біццё падушкамі. 

Больш за ўсіх «даставалася» нежанатым хлопцам. Якія гульні былі папулярнымі ў нашых продкаў на Масленіцу?-10

Больш за ўсіх «даставалася» нежанатым хлопцам. Аднавяскоўцы прымушалі іх «цягаць калодкі», прывязваючы да ног абрубак дрэва. З ім яны павінны былі хадзіць па вёсцы. Той, хто не жадаў «цягаць калодкі», адкупаўся грашыма або пачастункам. А самыя ганарлiвыя хлопцы аддавалі перавагу гульне «Пеўнікі». Правілы былі вельмі простыя. Акрэслівалi круг, у яго заходзілі двое. Трэба было на адной назе, сагнуўшы другую, выпхнуць суперніка за межу, не выкарыстоўваючы пры гэтым рук. Але на гэтым гуляннi не заканчваліся.

Больш за ўсіх «даставалася» нежанатым хлопцам. Якія гульні былі папулярнымі ў нашых продкаў на Масленіцу?-13

Лідзія Малькевiч:
Дзяўчаты і хлопцы заўседы гулялі ў такую гульню як «Кальцекід». Вось трэба кола павесіць вось на гэтую калодку, папасць. Хто гэта зробіць, той атрымлівае прыз.

Больш за ўсіх «даставалася» нежанатым хлопцам. Якія гульні былі папулярнымі ў нашых продкаў на Масленіцу?-16

Не паспелі пераможцы як мае быць нацешыцца сваім трыумфам, як пачыналася новая гульня.

Лідзія Малькевiч:
Даўнешняя гульня «Гусікі». У яе яшчэ калісьці гулялі нашы пра-прабабулі ў XIX стагоддзі. Хлопцы разам з дзяўчатамі збіраліся і заганялі палкай ў ямку гусіка. Вось калі гэта адбывалася, то азначала, што гэта каманда перамагла.

Больш за ўсіх «даставалася» нежанатым хлопцам. Якія гульні былі папулярнымі ў нашых продкаў на Масленіцу?-19

Ну і якая Масленіца без скаканняў у мяшках?! Гэтая забава і сёння досыць папулярная сярод дарослых і дзяцей. А вось катанне з ледзяной гары на Масленіцу было не проста пацехай, а сапраўдным абрадам, бо лічылася, што, чым далей з гары скоціцца маладая гаспадыня, тым вышэй вырасце ў яе лён! У народзе так і казалі, што ідуць катацца «на доўгі лён».

Больш за ўсіх «даставалася» нежанатым хлопцам. Якія гульні былі папулярнымі ў нашых продкаў на Масленіцу?-22

Ды і наогул, нашы продкі былі ўпэўненыя, што той, хто не весяліцца на Масленіцу, пражыве год бедна і бязрадасна.

# Культура # Масленица в Беларуси # Фотофакт # История # Алена Паўлава

Другие новости рубрики

Все новости
«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси
12 февраля 2018 19:59

«Я хочу, чтобы о Новогрудке узнал весь мир». Экскурсия СТВ по самой мистической усадьбе Беларуси

Каким было фотоателье сто лет назад? Необычная выставка открылась в Бресте
12 февраля 2018 08:36

Каким было фотоателье сто лет назад? Необычная выставка открылась в Бресте

«Разбила клумбу в форме сердца. Уже 115 лет назад праздновала День святого Валентина»: жизнь Ядвиги Любанской – видеореконструкция
11 февраля 2018 15:55

«Разбила клумбу в форме сердца. Уже 115 лет назад праздновала День святого Валентина»: жизнь Ядвиги Любанской – видеореконструкция