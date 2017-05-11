Более 60 дизайнеров, 27 часов показов: чем порадует Belarus Fashion Week-2017

Новости Беларуси. Более 60 модельеров и почти три десятка показов в режиме нон-стоп. В Минске официально открылась 14 Неделя белорусской моды. Дизайнеры обещают познакомить зрителей с актуальными тенденциями фэшн-индустрии. Кроме того, проект призван продвигать отечественных кутюрье на международном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская неделя моды, главное фэшн-событие весны – обязательная галочка для тех, кто не привык путаться в трендах. Гости охотно делают селфи, обсуждают новости индустрии и, конечно, демонстрируют наряды.

Модели:

Чувствуешь себя в этом наряде на самом деле не очень. Штаны очень упругие, тугие и садиться в них не особо удобно. Но в плане эстетических ощущений, конечно, класс.

Этот наряд подходит для звезд, потому что он очень эпатажный, очень классный. Сезон обещает быть богатым на смелые идеи.

Впереди 27 часов показов. Актуальные новинки представят более 60 дизайнеров со всей страны. Зрительница:

Это мой дизайнер, моя подруга. Я думаю, что этот показ будет грандиозным. Татьяна Ревизоре, СТВ:

Показы проходят в режиме нон-стоп, а значит, жизнь не останавливается на бэкстейдже. Стилисты колдуют над новыми образами, ведь следующий выход через пару минут. Мода смотрит на сезон вперед. Коллекции, представленные на Fashion Week – авторский взгляд на то, во что следует облачиться осенью и зимой.

Анна-Мария Эглит, дизайнер:

Я говорю всегда: белорусом быть модно. А если белорусом быть модно, значит, это лен. Но лен в исполнении с трикотажем, с мехом и с кружевом. И с сеточкой, даже с сеточкой.

Мария Финская, дизайнер:

Очень приятно, что наши белорусы стали одеваться в белорусскую одежду наших производителей. Это очень повысило нашу моду даже в глазах зарубежных представителей.

Лучиано Париси, дизайнер (Италия):

Я впервые в Беларуси, сейчас я изучаю ваши модные тенденции. Но то, что я сейчас уже увидел, очень свежо.