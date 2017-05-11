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Более 60 дизайнеров, 27 часов показов: чем порадует Belarus Fashion Week-2017

11 мая 2017 20:18
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Новости Беларуси. Более 60 модельеров и почти три десятка показов в режиме нон-стоп.

В Минске официально открылась 14 Неделя белорусской моды.

Дизайнеры обещают познакомить зрителей с актуальными тенденциями фэшн-индустрии. Кроме того, проект призван продвигать отечественных кутюрье на международном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская неделя моды, главное фэшн-событие весны – обязательная галочка для тех, кто не привык путаться в трендах. Гости охотно делают селфи, обсуждают новости индустрии и, конечно, демонстрируют наряды.

Более 60 дизайнеров, 27 часов показов: чем порадует Belarus Fashion Week-2017-1

Модели:
Чувствуешь себя в этом наряде на самом деле не очень. Штаны очень упругие, тугие и садиться в них не особо удобно. Но в плане эстетических ощущений, конечно, класс.

Этот наряд подходит для звезд, потому что он очень эпатажный, очень классный.

Сезон обещает быть богатым на смелые идеи.

Более 60 дизайнеров, 27 часов показов: чем порадует Belarus Fashion Week-2017-4

Впереди 27 часов показов. Актуальные новинки представят более 60 дизайнеров со всей страны.

Зрительница:
Это мой дизайнер, моя подруга. Я думаю, что этот показ будет грандиозным.

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Показы проходят в режиме нон-стоп, а значит, жизнь не останавливается на бэкстейдже. Стилисты колдуют над новыми образами, ведь следующий выход через пару минут.

Мода смотрит на сезон вперед. Коллекции, представленные на Fashion Week – авторский взгляд на то, во что следует облачиться осенью и зимой.

Более 60 дизайнеров, 27 часов показов: чем порадует Belarus Fashion Week-2017-7

Анна-Мария Эглит, дизайнер:
Я говорю всегда: белорусом быть модно. А если белорусом быть модно, значит, это лен. Но лен в исполнении с трикотажем, с мехом и с кружевом. И с сеточкой, даже с сеточкой.

Мария Финская, дизайнер:
Очень приятно, что наши белорусы стали одеваться в белорусскую одежду наших производителей. Это очень повысило нашу моду даже в глазах зарубежных представителей.

Более 60 дизайнеров, 27 часов показов: чем порадует Belarus Fashion Week-2017-10

Лучиано Париси, дизайнер (Италия):
Я впервые в Беларуси, сейчас я изучаю ваши модные тенденции. Но то, что я сейчас уже увидел, очень свежо.

Belarus Fashion Week проходит дважды в год. И кроме ежедневных показов, организаторы обещают конкурс молодых дизайнеров. Так что вполне возможно, что этот май откроет новые имена.

# Культура # Неделя моды # Фотофакт # Татьяна Ревизоре # Анна-Мария Эглит # Мария Финская # Лучиано Париси

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