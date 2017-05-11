Арцём Лук’яненка, саліст Naviband: Мы атрымліваем задавальненне, хочацца, каб мы адносіліся да гэтага конкурсу з большай лёгкасцю

видит все ваши лажи, все ваши неискренние моменты, какие-то тупые взгляды, вздохи, стеклянные глаза.

Поэтому это не может быть простой работой. Я считаю, что она очень, очень выдержанная, она стильная, она грамотно выстроена со всех точек зрения.