Прямой эфир

Арцём Лук’яненка, саліст Naviband: Мы атрымліваем задавальненне, хочацца, каб мы адносіліся да гэтага конкурсу з большай лёгкасцю

11 мая 2017 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все финалисты «Евровидения» станут известны уже через считанные часы. Улыбнется ли удача белорусам – узнаем ночью 11 мая.

Дуэт Naviband выступит под 14 номером.

Песне «Гісторыя майго жыцця» уж точно будет подпевать на родном языке вся Беларусь. О предпочтениях европейской публики остается только догадываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арцём Лук’яненка, саліст Naviband: Мы атрымліваем задавальненне, хочацца, каб мы адносіліся да гэтага конкурсу з большай лёгкасцю-1

Арцём Лук’яненка, саліст Naviband:
Мы спрабуем амаль ні з кім не размаўляць, выключаць тэлефоны і не адказваць. Я разумею, што шмат каму гэта можа быць цікава.

Але гэта не проста сцэна нашага сольнага канцэрту, гэта грандыёзнае мерапрыемства, дзе трэба сабрацца з думкамі.

Журы галасавала ўчора на генеральнай рэпетыцыі. Гэта значыць, што лёс «Гісторыі жыцця» часткова ўжо вырашаны.

Арцём Лук’яненка:
Мы атрымліваем задавальненне! Мы вязем сваю мову, мы прывезлi сюды нашу культуру. I мы будзем атрымлiваць, у першую чаргу, задавальненне ад таго, што мы спяваем нашу песню. А лёс які быў, такі нам наканаваны. Таму мне хочацца, каб мы адносіліся да гэтага конкурсу з большай лёгкасцю.

Літаральна за суткі да выступлення нашых спевакоў іх нумар яшчэ даводзілі да ідэалу. Так, колер рэменя ад гітары  Арцёму змянілі з чорнага на белы. Да і заняткі харэаграфіі працягвалі.

Арцём Лук’яненка, саліст Naviband: Мы атрымліваем задавальненне, хочацца, каб мы адносіліся да гэтага конкурсу з большай лёгкасцю-4

Таццяна Астраверх, харэограф:
Даже если вы стоите на большой сцене далеко от зрителя, камера вторгается в ваше личное пространство. И зритель, телевизионный зритель, который смотрит вас на экране,

видит все ваши лажи, все ваши неискренние моменты, какие-то тупые взгляды, вздохи, стеклянные глаза.

Поэтому это не может быть простой работой. Я считаю, что она очень, очень выдержанная, она стильная, она грамотно выстроена со всех точек зрения.

Арцём Лук’яненка, саліст Naviband: Мы атрымліваем задавальненне, хочацца, каб мы адносіліся да гэтага конкурсу з большай лёгкасцю-7

У Naviband моцная падтрымка, іх песню ведаюць і гледачы, і журналісты. А нумар лічаць галоўным канкурэнтам італьянцу і бельгійцу, фаварытам «Еўрабачання-2017».

Гледачы:
Здесь очень много разных стран собирается, и много кто поет.

Подробности главной интриги «Евровидения-2017» для белорусов в видеоматериале.

# Культура # Фотофакт # Евровидение 2017 # Арцём Лук’яненка # Таццяна Астраверх

Другие новости рубрики

Все новости
Яны не ведалі, што беларуская мова такая прыгожая: Naviband у Кіеве падтрымліваюць бацькі
11 мая 2017 18:25

Яны не ведалі, што беларуская мова такая прыгожая: Naviband у Кіеве падтрымліваюць бацькі

Посетить лаунж-зону и увидеть оригинальные арт-объекты: чем порадовал ландшафтный фестиваль в Минске?
11 мая 2017 17:17

Посетить лаунж-зону и увидеть оригинальные арт-объекты: чем порадовал ландшафтный фестиваль в Минске?

Артем Лукьяненко накануне выступления на «Евровидении»: Мы прывезлi сюды нашую мову і культуру
11 мая 2017 14:29

Артем Лукьяненко накануне выступления на «Евровидении»: Мы прывезлi сюды нашую мову і культуру