Арцём Лук’яненка, саліст Naviband: Мы атрымліваем задавальненне, хочацца, каб мы адносіліся да гэтага конкурсу з большай лёгкасцю
Новости Беларуси. Все финалисты «Евровидения» станут известны уже через считанные часы. Улыбнется ли удача белорусам – узнаем ночью 11 мая.
Дуэт Naviband выступит под 14 номером.
Песне «Гісторыя майго жыцця» уж точно будет подпевать на родном языке вся Беларусь. О предпочтениях европейской публики остается только догадываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Арцём Лук’яненка, саліст Naviband:
Мы спрабуем амаль ні з кім не размаўляць, выключаць тэлефоны і не адказваць. Я разумею, што шмат каму гэта можа быць цікава.
Але гэта не проста сцэна нашага сольнага канцэрту, гэта грандыёзнае мерапрыемства, дзе трэба сабрацца з думкамі.
Журы галасавала ўчора на генеральнай рэпетыцыі. Гэта значыць, што лёс «Гісторыі жыцця» часткова ўжо вырашаны.
Арцём Лук’яненка:
Мы атрымліваем задавальненне! Мы вязем сваю мову, мы прывезлi сюды нашу культуру. I мы будзем атрымлiваць, у першую чаргу, задавальненне ад таго, што мы спяваем нашу песню. А лёс які быў, такі нам наканаваны. Таму мне хочацца, каб мы адносіліся да гэтага конкурсу з большай лёгкасцю.
Літаральна за суткі да выступлення нашых спевакоў іх нумар яшчэ даводзілі да ідэалу. Так, колер рэменя ад гітары Арцёму змянілі з чорнага на белы. Да і заняткі харэаграфіі працягвалі.
Таццяна Астраверх, харэограф:
Даже если вы стоите на большой сцене далеко от зрителя, камера вторгается в ваше личное пространство. И зритель, телевизионный зритель, который смотрит вас на экране,
видит все ваши лажи, все ваши неискренние моменты, какие-то тупые взгляды, вздохи, стеклянные глаза.
Поэтому это не может быть простой работой. Я считаю, что она очень, очень выдержанная, она стильная, она грамотно выстроена со всех точек зрения.
У Naviband моцная падтрымка, іх песню ведаюць і гледачы, і журналісты. А нумар лічаць галоўным канкурэнтам італьянцу і бельгійцу, фаварытам «Еўрабачання-2017».
Гледачы:
Здесь очень много разных стран собирается, и много кто поет.
Подробности главной интриги «Евровидения-2017» для белорусов в видеоматериале.