Яны не ведалі, што беларуская мова такая прыгожая: Naviband у Кіеве падтрымліваюць бацькі
Новости Беларуси. Все финалисты «Евровидения» станут известны уже через считанные часы. Улыбнется ли удача белорусам – узнаем ночью 11 мая.
Дуэт Naviband выступит под 14 номером.
Песне «Гісторыя майго жыцця» уж точно будет подпевать на родном языке вся Беларусь. О предпочтениях европейской публики остается только догадываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У дэлегацыі Naviband ёсць і тыя, у каго на пэйджы зусім не «press», а «parents» – бацькі.
З самага пачатку конкурса са сваімі дзецьмі яны тут, у Кіеве.
Бацькі:
Они это пели от души, поэтому и люди восприняли. Белорусский язык красивый. Все же говорят: «Я не знал, что белорусский язык такой красивый». Ну вот узнали, замечательно.
Больше людей будет знать, больше интересоваться Белорусью.
Беларуская мова і прастата, па думках шматлікіх, козыр Naviband. Але ці здолее іх лодка пераплыць паўфінальны рубеж і ці пачуем мы матчыну мову са сцэны «Еўрабачання-2017» – даведаемся зусім хутка. А пакуль што галасуем за нумар 14.
Подробности главной интриги «Евровидения-2017» для белорусов в видеоматериале.