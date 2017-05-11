Яны не ведалі, што беларуская мова такая прыгожая: Naviband у Кіеве падтрымліваюць бацькі

Новости Беларуси. Все финалисты «Евровидения» станут известны уже через считанные часы. Улыбнется ли удача белорусам – узнаем ночью 11 мая. Дуэт Naviband выступит под 14 номером. Песне «Гісторыя майго жыцця» уж точно будет подпевать на родном языке вся Беларусь. О предпочтениях европейской публики остается только догадываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У дэлегацыі Naviband ёсць і тыя, у каго на пэйджы зусім не «press», а «parents» – бацькі.

З самага пачатку конкурса са сваімі дзецьмі яны тут, у Кіеве.

Бацькі:

Они это пели от души, поэтому и люди восприняли. Белорусский язык красивый. Все же говорят: «Я не знал, что белорусский язык такой красивый». Ну вот узнали, замечательно.