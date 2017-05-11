Видеофакт: как поклонники «Евровидения» восприняли Naviband и «Гісторыю майго жыцця»

Новости Беларуси. Все финалисты «Евровидения» станут известны уже через считанные часы. Улыбнется ли удача белорусам – узнаем ночью 11 мая. Дуэт Naviband выступит под 14 номером. Песне «Гісторыя майго жыцця» уж точно будет подпевать на родном языке вся Беларусь. О предпочтениях европейской публики остается только догадываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вялізны міжнародны выставачны центр на левым беразе Дняпра ў Кіеве сёння, яшчэ за некалькі гадзін да другога паўфіналу, поўны гледачоў.

Алена Сырова, СТБ:

Для тых, хто не жадаў чакаць некалькі гадзін да самаго паўфінала, арганізвалаі вось такую платную рэпетыцыю. Так што пачуць наш Naviband можна было раней. Паглядзіце, якую асалоду атрымліваюць Ксюша і Арцём на сцэне і што адбываецца з гледачамі ў зале.

Гледачы:

Прекрасно! Мы очень болеем за Беларусь. Беларусь и Украина всегда вместе. Ваши ребята – супер!