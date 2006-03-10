10 марта народному артисту Беларуси Владимиру Гостюхину - исполнилось 60 лет.

Его имя знают многие - он сыграл более пятидесяти главных ролей в таких известных и любимых лентах как "Восхождение", "Берег", "Время выбрало нас", "Возьму твою боль", "Урга. Территория любви". Его имя знают многие - он сыграл более пятидесяти главных ролей в таких известных и любимых лентах как "Восхождение", "Берег", "Время выбрало нас", "Возьму твою боль", "Урга. Территория любви". Лауреат Государственных премий СССР, Беларуси и России, Владимир Гостюхин - член Белорусского союза кинематографистов. 24 марта в Минске состоится вечер, посвященный 60-летию актера. В чествовании Владимира Гостюхина примут участие официальные лица, представители театральной и кинематографической общественности, творческих союзов Беларуси, гости из России, Украины. Также юбиляра поздравят его коллеги по сцене из театра-студии киноактера. Там Гостюхин работает с 1981 года. Именно он сыграл главную роль в первом спектакле театра "Вся его жизнь". А с 94-го с неизменным успехом идет спектакль "Миленький ты мой". Однако, подлинное признание актеру всё же принес кинематограф. С юбилеем Владимира Гостюхина поздравил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Являясь одним из самых популярных и любимых мастеров современного кинематографа, чьи выдающиеся достижения отмечены почетными званиями и премиями Беларуси и России, Вы вносите большой вклад в развитие дружбы и культурных связей наших братских стран. Пусть Ваша жизнь в искусстве и в дальнейшем будет столь же успешной и плодотворной, наполненной творческими открытиями и радостными встречами с благодарными поклонниками, " - говорится в поздравлении.