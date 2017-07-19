Блюзовый танец и линди-хоп: необычные творческие приветы из Америки начала и середины XX века

Знали ли вы, что блюз не только можно слушать, но и танцевать. Он так и называется – танец блюз. Родился в Америке. Но свинговый бум в 60-х открыл этот чувственный танец для путешествия по миру, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Подолякина, преподаватель танцев:

Это танец, в котором я чувствую наибольшую свободу для себя, для самовыражения. В блюзе я могу прочувствовать любую эмоцию: будь то печать или грусть, будь то веселье или счастье. И выразить это в танце. Это танец, в котором я танцую с музыкой, которая приносит мне удовольствие. Я танцую с партнером, с которым я могу поделиться своими чувствами и эмоциями, настроениями и идеями. И также это танец, который я танцую сама с собой, в котором я могу прочувствовать глубже себя и свои эмоции.

Вам может показаться, что для танца есть ограничения, но это не так.

Ольга Подолякина, преподаватель танцев:

Не нужно быть гибким, не нужно быть пластичным. Важно только уметь расслабляться и чувствовать музыку, потому что все происходит от музыки. Если мы слушаем музыку, она нас качает, соответственно, мы уже танцуем под нее.

Танец блюз может помочь открыть себя с новой стороны.