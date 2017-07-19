Блюзовый танец и линди-хоп: необычные творческие приветы из Америки начала и середины XX века

Знали ли вы, что блюз не только можно слушать, но и танцевать. Он так и называется – танец блюз. Родился в Америке. Но свинговый бум в 60-х открыл этот чувственный танец для путешествия по миру, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
Знали ли вы, что блюз не только можно слушать, но и танцевать. Он так и называется – танец блюз. Родился в Америке. Но свинговый бум в 60-х открыл этот чувственный танец для путешествия по миру, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
Ольга Подолякина, преподаватель танцев:
Это танец, в котором я чувствую наибольшую свободу для себя, для самовыражения. В блюзе я могу прочувствовать любую эмоцию: будь то печать или грусть, будь то веселье или счастье. И выразить это в танце. Это танец, в котором я танцую с музыкой, которая приносит мне удовольствие. Я танцую с партнером, с которым я могу поделиться своими чувствами и эмоциями, настроениями и идеями. И также это танец, который я танцую сама с собой, в котором я могу прочувствовать глубже себя и свои эмоции.
Вам может показаться, что для танца есть ограничения, но это не так.
Ольга Подолякина, преподаватель танцев:
Не нужно быть гибким, не нужно быть пластичным. Важно только уметь расслабляться и чувствовать музыку, потому что все происходит от музыки. Если мы слушаем музыку, она нас качает, соответственно, мы уже танцуем под нее.
Танец блюз может помочь открыть себя с новой стороны.
Ольга Подолякина, преподаватель танцев:
Блюзовый танец придал мне уверенности в себе, он дал мне больше социальности, потому что я встретила много новых людей, много завела знакомств. И он помогает мне открыть себя с каждым новым танцем с какой-то другой стороны, что-то осмыслить в себе. Я полюбила открывать себя и свое тело тоже.
Другой гастролер из Америки 30-ых: знакомьтесь, танец линди-хоп.
Наталья Соловей, преподаватель танцев:
Самый расцвет «сухого закона» в Америке, когда людям было довольно грустно. Они закрывались в закрытых джаз-клубах, играли музыку, соответственно, начинали под нее двигаться. Получились такие танцы. В основном в начале было соло, потом брались за руки и танцевали вместе. Дальше все переросло в большие бал-румы, где одновременно могли играть пара бэндов, не мешая друг другу, и, соответственно, люди танцевали, что им играют. Линди-хоп оказался самым популярным.
Люди приходят. Они даже, возможно, во многом остаются больше не из-за танцев, сколько из-за компании, которая собирается. Мы учим людей танцевать, потому организовываем для них же вечеринки, на которых они могут это применить, познакомиться между собой. Люди из разных уровней, разных сфер социальной жизни (программисты, экономисты, художники). Все в одном котле варятся. Нам весело и интересно друг с другом.