«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики

Новости Беларуси. Праздник украинской культуры проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Дворца Республики – национальные танцы и всеми любимые народные песни. В фойе развернулась богатейшая выставка народных промыслов. Наш корреспондент Юлия Бешанова побывала на праздничном мероприятии.

Юлия Бешанова, СТВ:

Ярко, торжественно, празднично стартуют Дни культуры Украины в Беларуси. Продлятся они до 10 июля. В эти пять дней нас ждет масса интереснейших мероприятий. Напомним, что поручение проводить такие перекрестные праздники культур дали президенты Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Ведь государства друг другу не чужие. Связывают нас исторические, дипломатические и культурные связи, а также человеческие судьбы. По последним данным, в Беларуси официально проживают порядка 160 тысяч украинцев.

Ростислав Карандеев, государственный секретарь Министерства культуры Украины:

Мне кажется, что белорусы и украинцы очень близки – не только потому, что у нас исторические и генетические корни. Очевидно, потому что общая есть культура. Самая главная задача – чтобы люди ощутили удовлетворение от того, что они видят, от тех людей, которые дарят им радость.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Я очень рад, что в этом году мы настолько масштабные смогли провести Дни культуры Украины. Они пройдут не только в Минске, но и в Гомеле, в общественно-культурном центре. Самое главное, культура Украины будет представлена на нашем фестивале в Александрии 8 июля. Фойе Дворца Независимости превратилось в уголок Украины в Минске.

«Я обожаю выступать в Беларуси. Здесь потрясающие зрители». Тина Кароль на открытии Дней культуры Украины в Минске Атмосферу праздника дополняет дегустация блюд национальной кухни. Здесь же можно познакомиться с творчеством народных мастеров. Организована большая выставка. Привезли даже робота, который вышивает на глазах у публики национальные орнаменты и узоры.

А вот мастер Оксана Билоус привезла уникальные шедевры – писанки.

А на сцене свое мастерство показали известные певцы и музыканты. В афише – всемирно известный ансамбль имени Вирского, а также звезды украинской эстрады. Сегодняшний концерт – лишь пролог к большой программе . Уже в ближайшие выходные на празднике «Александрия собирает друзей» гости смогут ближе познакомиться с культурой страны, о которой говорят «самая хлеборобная и самая поющая».