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«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики

05 июля 2018 19:46
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Новости Беларуси. Праздник украинской культуры проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Дворца Республики – национальные танцы и всеми любимые народные песни.

В фойе развернулась богатейшая выставка народных промыслов. Наш корреспондент Юлия Бешанова побывала на праздничном мероприятии.

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-1

Юлия Бешанова, СТВ:
Ярко, торжественно, празднично стартуют Дни культуры Украины в Беларуси. Продлятся они до 10 июля. В эти пять дней нас ждет масса интереснейших мероприятий.

Напомним, что поручение проводить такие перекрестные праздники культур дали президенты Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Ведь государства друг другу не чужие. Связывают нас исторические, дипломатические и культурные связи, а также человеческие судьбы. По последним данным, в Беларуси официально проживают порядка 160 тысяч украинцев.

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-4

Ростислав Карандеев, государственный секретарь Министерства культуры Украины:
Мне кажется, что белорусы и украинцы очень близки – не только потому, что у нас исторические и генетические корни. Очевидно, потому что общая есть культура. Самая главная задача – чтобы люди ощутили удовлетворение от того, что они видят, от тех людей, которые дарят им радость.

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-7

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-9

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Я очень рад, что в этом году мы настолько масштабные смогли провести Дни культуры Украины. Они пройдут не только в Минске, но и в Гомеле, в общественно-культурном центре. Самое главное, культура Украины будет представлена на нашем фестивале в Александрии 8 июля.

Фойе Дворца Независимости превратилось в уголок Украины в Минске.

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-12

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-14

«Я обожаю выступать в Беларуси. Здесь потрясающие зрители». Тина Кароль на открытии Дней культуры Украины в Минске

Атмосферу праздника дополняет дегустация блюд национальной кухни. Здесь же можно познакомиться с творчеством народных мастеров. Организована большая выставка. Привезли даже робота, который вышивает на глазах у публики национальные орнаменты и узоры.

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-17

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-19

А вот мастер Оксана Билоус привезла уникальные шедевры – писанки.

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-22

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-24

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-26

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-28

А на сцене свое мастерство показали известные певцы и музыканты. В афише – всемирно известный ансамбль имени Вирского, а также звезды украинской эстрады.

Сегодняшний концерт – лишь пролог к большой программе . Уже в ближайшие выходные на празднике «Александрия собирает друзей» гости смогут ближе познакомиться с культурой страны, о которой говорят «самая хлеборобная и самая поющая».

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-31

«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики-33

8 июля планируется конное театрализованное шоу «Киевская Русь» и большой концерт. К тому же, на празднике развернут настоящую «Сорочинскую ярмарку». Можно будет познакомиться с изделиями украинских ремесленников.

Ждут мастеров искусства и на «Славянском базаре» в Витебске.

# Беларусь-Украина # Культура # Ростислав Карандеев # Юлия Бешанова # Юрий Бондарь # Фотофакт

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