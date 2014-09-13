Белорусскому государственному молодежному театру 13 сентября передано здание Дворца культуры строителей

Новости Беларуси. В Минске в праздничный день стало больше и на одну театральную площадку. Практически закончена реконструкция Дома культуры строителей. Его 13 сентября посетил градоначальник.

Николай Ладутько оценил новое здание. В нем разместится государственный молодежный театр. Зал рассчитан на 300 мест. К слову, билеты на спектакли уже продаются, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Удивительно красивое здание. Это огромный подарок для всей сферы культуры города. Очень большие планы у трупы театра. Планируется и студия молодежная, проведение различного рода мероприятий, поскольку здесь очень многофункциональный и зал, и фае, и холлы.

Евгений Евковец, актер Белорусского государственного молодежного театра:

Это просто сказка какая-то. Такие сказочные, шикарные условия для работы. Я думаю, что такой же будет и результат. Это правда вдохновляет.