«Листопад-2016»: как заснеженный Минск принял звезд кинематографа и какие фильмы ждут зрителей

В Беларусь приехало кино из разных уголков мира. Из Франции, Польши, Китая, Эстонии и Кыргызстана, между прочим. Из 45 стран представлены киноленты на международном фестивале «Листопад». С удовольствием и удивлением прибыли в нашу страну видавшие виды персоны кинематографа. В этот увлекательный мир окунулась наш корреспондент Яна Шипко.

Шагами звезд по ковровой дорожке отмерил «Листопад» первые часы. И без этой любимой традиции кинофестивалей не обойтись, как ни пытались в прошлые годы. Пока критики делают прогнозы на лучшие картины, прогноз погоды фестивальному дресс-коду не помеха. Голливуд-стайл, как ни крути. Или все же? Хотя, нет. Шапка на канадском режиссере – часть имиджа, а вот о фестивале – только с теплотой.

Дени Коте, кинорежиссер, председатель жюри конкурса «Молодость на марше» XXIII Международного минского кинофестиваля «Лiстапад» (Канада):

Для меня очень захватывающе открыть для себя Беларусь и вашу культуру, я же приехал с другого конца планеты, и особенно приятно быть председателем жюри. Молодые режиссеры не должны бояться делать что-то абсолютно новое. Это так просто копировать кого-то. Так что я буду выбирать самый оригинальный фильм.

На неделю Минск – столица важнейшего из искусств. И в аэропорту даже не кажется удивительным, что грузинский режиссер и эстонский актер, которые вместе работали над фильмом, встретились в Риге, чтобы вместе прилететь на «Листопад». Фестиваль стирает границы.

Заза Урушадзе, кинорежиссер, председатель жюри основного конкурса игрового кино XXIII Международного минского кинофестиваля «Лiстапад» (Грузия):

Мы тоже очень рады быть здесь. Я очень люблю этот фестиваль.

Их совместный фильм «Мандарины», кстати, номинировавшийся на Оскар, покажут и на «Листопаде» вне конкурса. Сам Заза возглавит жюри основного конкурса. Между тем, у Эльмо в Беларуси свой сценарий. Жизненный. Служил у нас в Печах. С тех пор здесь впервые.

Эльмо Нюганен, актер, режиссер (Эстония):

С такой трогательной причиной сюда очень хотел приехать, потому что я служил здесь с 1983 до 1985 года. И после этого не был здесь.

Военный опыт пригодился и на съемочной площадке. «1944-й». Этот фильм тоже в фестивальной программе. А вот сам Эльмо, 20 лет возглавляющий Талиннский театр, на вечер запланировал поход в наш Купаловский. И не важно, что спектакли там на мове. Белорусский понимает.

Эльмо Нюганен, актер, режиссер (Эстония):

В течение года я должен был выйти на сцену и сказать очень радостным голосом: «Выступает народный солдатский ансамбль «Тачанка».

23 года для кинофестиваля, я думаю, это много. Фестиваль существует 23 года. Это говорит о том, что за это время, когда очень много изменилось, есть какая-то организация, стержень, нить, желание держаться за что-то.

Пока гости фестиваля продолжают съезжаться в Минск, впереди них уже прибыли фильмы-участники. Аппаратная «Центрального» кинотеатра. Если хотите, закулисье «Листопада».

Кирилл Молчан, инженер кинотеатра:

Вот, собственно, фильмы, которые приходят к нам, одобренные комиссией фестиваля. На таких больших дисках, разными путями – воздушным, наземным, морским.

В таком супер-безопасном желтом боксе прислал на «Листопад» свой фильм немецкий режиссер. В этом фестивальное отличие от массового проката. Фильмы организаторам отправляют сами авторы.

Кирилл Молчан, инженер кинотеатра:

Дальше укомплектовываем штат фильмов, загружаем в машину – это наш главный проектор. Все фильмы, которые приходят, переписываем сюда, и они хранятся на время фестиваля. И с него транслируем фильмы на большой экран.

А на больших экранах шести столичных кинотеатров более полутора сотен лент. Здесь и чем-то похожая на бессоновскую «Матильду» чешская героиня, и «Сьераневада» самого радикального из румынских режиссеров, и нашумевший, уже обласканный призами и запрещенный в Северной Корее фильм о жизни за железным занавесом «В лучах солнца» (правда, вне конкурса), а вот «Я не модам Бовари» с самой высокооплачивоемой актрисой Китая – в конкурсной программе. Кстати, фильм уже выиграл «Золотую раковину» Сан-Себастьяна. Роберто, отбирающий картины как раз на этот фестиваль, признается: судить в Минске будет непросто.

Роберто Куэто, член жюри конкурса «Молодость на марше» XXIII Международного минского кинофестиваля «Лiстапад» (Испания):

Я полистал каталог фестиваля – очень впечатляющая программа. Много хороших фильмов, уже отмеченных на самых известных фестивалях. На самом деле значимые картины этого года. Будет большая конкуренция. Но я рад быть здесь и наконец познакомиться с вашим городом и людьми.

«Время покажет» – название фильма Андреаса Фойгта. Немецкий документалист 25 лет следил за тремя героями. Зеркало трех человеческих судеб после падения Берлинской стены. Такие роли нарочно не пропишешь. В этом и прелесть документалистики.

Андреас Фойгт, режиссер, участник основного конкурса документального кино XXIII Международного минского кинофестиваля «Лiстапад» (Германия):

Я следил за своими героями 25 лет. Это три абсолютно разных судьбы. Изменились обстоятельства жизни. Очень увлекательно наблюдать, что происходило с героями. Когда делаешь фильм о людях, это не актеры, они не могут повторить реплику, они играют роль самих себя. И, думаю, история Восточной Германии будет ближе зрителю здесь, чем, например, во Франции.

Есть задумки снять фильм и в Беларуси. Несколько лет назад Андреас даже побывал в белорусских деревнях и успел снять трейлер. Тогда не нашел спонсоров. Но задумку не оставил.

Андреас Фойгт, режиссер, участник основного конкурса документального кино XXIII Международного минского кинофестиваля «Лiстапад» (Германия):

Мы хотели сделать фильм о старых женщинах из белорусской деревни, которые поют народные песни в современной обработке. Мы побывали в нескольких деревнях, исследовали эту тему, и мне очень понравилось путешествовать по Беларуси.

Тем временем с похожей идеей навстречу вдохновению в белорусскую глубинку отправился молодой режиссер Артем Лобач.

Артем Лобач, участник национального конкурса XXIII Международного минского кинофестиваля «Лiстапад»:

Своим фильмом я хотел прежде всего соединить ту архаическую историю, культуру наших земель с современной культурой, музыкальной.

А прошлогодний триумфатор национального конкурса вооружился сэлфи-палкой. В итоге на большом экране картина о тех, у кого вся жизнь напоказ, – современных блогерах.

В свое время и Янис Стрейч был реформатором в кино. Он как Феллини в Италии. Легенда латвийского кино. Его «Лимузин цвета белой ночи» в Латвии смотрят как «Иронию судьбы» каждый год на Янов день. А он при встрече с нами вспоминает легенд белорусского кино и не только.

Янис Стрейч, кинорежиссер (Латвия):

Рост Беларуси вижу. Когда был конец советской власти, пустые магазины. Постепенно, я скажу, европейская страна. Что бы ни говорили, а это действительно так. Порядок, чистота. И все-таки обеспеченность видна во всем.

Его «Театр» – хит со знаменитыми Вия Артмане и Иваром Калныньшем – посмотрел каждый советский зритель. Творил, кстати, в паре с еще одним прославленным земляком – Раймондом Паулсом. А вот как рождалась гармония, раскрывает секрет сейчас.

Янис Стрейч, кинорежиссер (Латвия):

У меня дома в то время был такой критик – собачка с музыкальным слухом. Когда музыка отличная, она завыла.

Занавес «Листопада» открыло «Признание в любви Петербургу» от семи талантливых женщин российского кино. Закроют «Послеобразы» о судьбе уроженца Минска художника Стржеминского. Последняя картина польского классика Анджея Вайды от Польши выдвинута на Оскар.

Не листопад, а снегопад приготовила погода на кинонеделю. Но такой порой еще больше хочется нырнуть в уютную темноту кинозала и окунуться в мир грез. Тем более, что киноафиши «Листопада» обещают фильмы, которые непременно согреют сердца зрителей. Так что вперед – к вдохновению – смотреть кино.