Белорусский культурный центр откроют для спортсменов Вторых Европейских игр

Будет ли размещён Национальный исторический музей РБ на карте, которой будут пользоваться туристы на Вторых Европейских играх?

Павел Сапотько:

Безусловно. Поэтому – интерактивные зоны с различными фотозонами, с тантамаресками, которые разнообразят нашу экспозицию, сама выставка, на которой будут размещены произведения декоративно-прикладного, изобразительного искусства, народные промыслы, ремёсла, белорусский национальный костюм. Думаю, что такое общее позитивное впечатление о нашей стране с богатой культурой, с уникальным наследием и историей, которую мы ценим и которой мы гордимся, мы, таким образом, сможем создать и сказать о культуре нашей страны. Поэтому мы очень рады, что нам поручили такое ответственное задание. И я думаю, мы с ним справимся. И на самом деле, мы искренне получаем удовольствие от этой работы. И это тоже очень важно, когда сотрудник музея вкладывает душу в эту работу.