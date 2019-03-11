Белорусский культурный центр откроют для спортсменов Вторых Европейских игр

Национальный исторический музей Беларуси – это не только хранилище реликвий, но и современный культурный центр, где находят отражение все знаковые общественные явления.
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О новых планах и проектах музея рассказал гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Национального исторического музея Республики Беларусь – Павел Сапотько.
Наверное, странное сочетание – Исторический музей и Вторые Европейские игры. Как взаимосвязаны Вторые Европейские игры и Исторический музей Беларуси?
Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:
Музей, действительно, задействован в организации культурной программы Вторых Европейских игр. Мы этому очень рады. Тема интересная, знаковая для нашей страны. И я думаю, она войдёт в историю нашей страны не только как спортивное событие. Но и как явление, в том числе, культурное. И в Деревне спортсменов мы создаём белорусский культурный центр. Этот центр будет являться достаточно крупной яркой точкой. Возможно, даже единственным местом, где наши уважаемые спортсмены, тренеры, аккредитованные журналисты, члены официальных делегаций смогут прикоснуться к белорусской истории, культуре.
Зачастую, у спортсменов, участвующих в крупных соревнованиях, нет времени выйти и поучаствовать в культурной программе мероприятия, просто выйти и погулять по городу.
Павел Сапотько:
Безусловно. Это всегда очень сложно. Будь то делегация официальная, спортсмены, у которых всё расписано между тренировками и матчами, состязаниями, какими-то официальными встречами. Поэтому разнообразить их досуг и создать какую-то полноценную культурную программу сложно всегда. Поэтому было принято решение на высоком государственном уровне о формировании белорусского культурного центра, которым и занимается коллектив Национального исторического музея РБ.
Это будет выставка для всех желающих или её смогут посетить только спортсмены?
Павел Сапотько:
Для всех желающих мы готовим параллельный проект уже в самом музее на Карла Маркса, 12. Несмотря на то, что все филиалы задействованы в организации самых разных мероприятий как раз-таки в дни проведения Вторых Европейских игр. Поэтому в культурном центре мы создаём достаточно интересную экспозицию, которая, помимо исторических артефактов, рассказывающих о нашей белорусской культуре, очень интересна, будет оснащена современными мультимедийными, интерактивными технологиями, которые тоже создадут определённый контекст, в который мы наших уважаемых спортсменов, журналистов, членов делегаций погрузим. Конечно, мы хотим максимально показать себя даже в небольшом пространстве. Но в то же время создать что-то интересное вполне возможно. И я уверен, мы это сделаем.
Будет ли размещён Национальный исторический музей РБ на карте, которой будут пользоваться туристы на Вторых Европейских играх?
Павел Сапотько:
Безусловно. Поэтому – интерактивные зоны с различными фотозонами, с тантамаресками, которые разнообразят нашу экспозицию, сама выставка, на которой будут размещены произведения декоративно-прикладного, изобразительного искусства, народные промыслы, ремёсла, белорусский национальный костюм. Думаю, что такое общее позитивное впечатление о нашей стране с богатой культурой, с уникальным наследием и историей, которую мы ценим и которой мы гордимся, мы, таким образом, сможем создать и сказать о культуре нашей страны. Поэтому мы очень рады, что нам поручили такое ответственное задание. И я думаю, мы с ним справимся. И на самом деле, мы искренне получаем удовольствие от этой работы. И это тоже очень важно, когда сотрудник музея вкладывает душу в эту работу.