Белорусский балет: как стать балериной

За один театральный сезон коллектив национального балета Беларуси дает почти 150 спектаклей. По ту сторону сцены меняется зритель, однако за свои полвека белорусский балет остался верен традициям, заложенным еще в 30–е годы прошлого столетия.

Начиналось все в 1928 году, когда при Минском музыкальном техникуме был открыт хореографический класс. Именно на его основе начала работать Белорусская студия оперы и балета. Государственный театр оперы и балета БССР появился только в 1933 году.

Первой Одеттой–Одиллией стала Зинаида Васильева, воспитанница Агриппины Вагановой, которую называли «летающей балериной» из-за прыжка. Зинаида Васильева стала первым художественным руководителем Белорусского государственного хореографического училища, которое отрылось в Минске в 1945 году.

В первые годы его работы будущим артистам приходилось особенно тяжело – балетное искусство считалось буржуазным и никак не поддерживалось государством, так что начинающим артистам негде было заниматься. Репетировали в помещениях театра оперы и балета БССР: приходилось подстраиваться под график работы труппы. Как правило, занятия начинались в шесть утра и заканчивались к девяти. Жить студентам также было негде – не было общежития, снимались квартиры или комнаты.

Тренировки длились по пять часов. «Про тело они знали все», – говорили про первых белорусских педагогов – Зинаиду Васильеву, Александру Николаеву, Семена Дречина, Валентину Дудко. Они заложили в Минске основы вагановской хореографической школы: особую осанку, движения рук и поворот головы. В разное время белорусское училище закончили артисты балета, творчество которых принадлежит мировой хореографии – Людмила Бржозовская, Юрий Троян, Владимир Комков, Инесса Душкевич. Среди выпускников – 12 народных артистов Республики Беларусь и 26 заслуженных артистов Республики Беларусь и Российской Федерации.

Сегодня у Белорусского хореографического колледжа уже имеется собственное здание. Есть общежитие – интернат, учебный театр, 10 балетных залов, специально оборудованный спортивный зал, библиотека и музыкальные классы. К услугам учащихся – столовая, стоматологический кабинет, парикмахерская. Ежегодно сюда поступают учиться 40 – 45 человек.

Будущих артистов педагоги училища ищут по всей республике, но не так просто найти нужные танцевальные данные – это подарок природы единицам. Идеальный вариант – узкая кость, хорошая длина и подъем стопы. Проверенные временем требования балета.

Искусству танца здесь обучаются 9 лет. В пятый, решающий, балетный класс попадают счастливчики. К этому рубежу партнерши специально худеют. В программу входит дуэтный танец.

После пятого класса, по традиции, исключают и явно неспособных, и слишком рано созревших. Остаются те, кто может полностью усвоить курс академической хореографии. А в перспективе – освоить абсолютно любой танцевальный жанр и сделать танец своей профессией.

На оставшихся воспитанников смотрят уже как на будущих артистов. Однако на балетное отделение попадают лучшие ученики, лауреаты международных фестивалей и конкурсов.