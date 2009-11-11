Минск, который мы никогда не увидим

На выставке, приуроченной к 100-летию архитектора Георгия Заборского, представлены нереализованные проекты автора. Здесь можно увидеть площадь Победы такой, какой ей не суждено было стать, и фотографии уже несуществующего памятника Сталину на Октябрьской площади.

Монумент Победы, Октябрьская площадь, площадь Независимости и Якуба Коласа – далеко не полный список работ народного архитектора Беларуси.

Георгий Заборский работал еще и над Суворовским училищем, аэропортом «Минск-1», которые сегодня признаны памятниками архитектуры, кинотеатром «Пионер», музеем истории Великой Отечественной войны, входной аркой парка имени Горького, станцией «Заслоново» Детской железной дороги.

Вальмен Аладов, заслуженный архитектор Беларуси, ученик Георгия Заборского:

– Георгий Владимирович искал такие подходы, чтобы они отличались от классики, применял белорусский орнамент, делал все оригинально, не так как все. Например, Суворовское училище - нигде больше нет подобного здания.