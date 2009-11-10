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Художник Владимир Товстик предлагает отправиться в прошлый век

10 ноября 2009 09:32
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Экспозиция полотен кисти мастера открылась в Национальном художественном музее.

Выставка объединила произведения, созданные автором за последние 30 лет.

Картины написаны, в основном, в жанре портрета. На них встречаются лица современников и коллег, переодетых, к примеру, в радзивилловские наряды.

Одна из последних работ – гобелен «Охота», сотканный специально для Мирского замка.

Пейзажи художника – своеобразный взгляд на зодчество. Например, в триптихе «Мелодии праздничного вечера» архитектура соотносится со звуками музыки. На холсте нет человека – только руки, инструменты и здания.

Работы художника Владимира Товстика

Работы художника Владимира Товстика

Работы художника Владимира Товстика

Работы художника Владимира Товстика

Работы художника Владимира Товстика

Работы художника Владимира Товстика

Работы художника Владимира Товстика

Работы художника Владимира Товстика

# Культура # Фотофакт

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