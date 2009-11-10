Художник Владимир Товстик предлагает отправиться в прошлый век

Экспозиция полотен кисти мастера открылась в Национальном художественном музее.

Выставка объединила произведения, созданные автором за последние 30 лет.

Картины написаны, в основном, в жанре портрета. На них встречаются лица современников и коллег, переодетых, к примеру, в радзивилловские наряды.

Одна из последних работ – гобелен «Охота», сотканный специально для Мирского замка.

Пейзажи художника – своеобразный взгляд на зодчество. Например, в триптихе «Мелодии праздничного вечера» архитектура соотносится со звуками музыки. На холсте нет человека – только руки, инструменты и здания.