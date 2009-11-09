90-летие Гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей

Археологическая и нумизматическая коллекции, ценнейшие собрания иконописи, старопечатных книг, фарфора, часов и мебели. А золото и серебро, представленные на выставке, когда-то были найдены гомельчанами. Не зря Гомельщину называют страной кладов. Только в этом году дарителями стали 25 человек.
Олег Рыжков, генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Наша выставка показывает то, что удалось сохранить сотрудникам музея ха этот период достаточно непростой, и то, что удалось накопить за этот период.