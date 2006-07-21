Участников фестиваля <Дажынкi> встретит бобр. Во фраке

На фестивале <Дажынкi> в Бобруйске гостей будет встречать символ города - большой бронзовый бобр. Он будет установлен в исторической части города и представлен в человеческой одежде. В руках у зверька будут часики и трость, а на голове шляпа. Таким образом руководство города хочет показать гостям типичного бобручанина начала ХХ столетия.

...Сегодня, въезжая в Бобруйск, трудно узнать город. Как будто танки проехали по его улицам. Но это не война, а полномасштабная реконструкция. Бобруйск готовится к встречи гостей. До фестиваля <Дажынкi> несколько месяцев, поэтому работы идут полным ходом. Закончить необходимо в срок, поэтому рабочие трудятся с рассвета до познего вечера.

Однако в Бобруйске не просто ремонтируют дороги и реконструируют здания. Здесь делают это в особом стиле. Хотят при помощи новых технологий придать улицам старинный вид.

Всего к <Дажiнкам> в Бобруйске будет реконструировано более 500 объектов. В подготовительных работах принимают участие строительные организации, волонтеры и... сами жители города - более трех тысяч человек. К сентябрю здесь планируется закончить гостиницу. В ней будут жить высокопоставленные гости и артисты.