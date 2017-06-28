Белорусская вышиванка и символы: особенности девичьего костюма

Архаичный строй костюма в деревне Неглюбка сохранялся вплоть до середины 20 века. А вместе с ним и обычай возрастной перемены в одежде.

Мы уже знаем, как выглядел детский костюм. Глобальные изменения происходили в нём, как только девочке исполнялось 16 лет. По мнению наших предков, в этом возрасте она уже готова была стать невестой. И это подчеркивала её одежда.

Костюм девушки из деревни Неглюбка был обильно украшен орнаментом красного цвета. Ромбы с шестнадцатью отростками прямо указывали на возраст особы, которая его носила.

Орнамент на одежде, по мнению наших предков, являл собой защиту от проникновения злых сил. Потому им чаще всего украшали ворот, манжеты рубашки, её подол, а также все швы.

Постепенно в девичьем костюме начинают накапливаться элементы женской одежды. Например, молодые красавицы в Неглюбке носили вот такие «колышки».

Как только молодая особа осваивала браное ткачество, она могла самостоятельно при помощи специальной дощечки – бральницы – выткать себе понёву. Первое надевание этого особого вида шерстяной юбки означало физическую готовность девушки выйти замуж. Существовал обряд по надеванию понёвы. Сегодня известно, что надевали её на девушку мама или крёстная, причём приурочено это было к одному из весенних праздников (Благовещению, Пасхе или Троице). Если девушка к этому времени была не готова, то выход в понёве откладывали до следующего года.

Ещё один элемент, который появляется в девичьем костюме, – пояс. Кстати, носили его и замужние.

Ещё одним важным элементом в девичьем костюме был вот такой головной убор – кубок. Причём характерен он был только для неглюбского костюма.

После замужества девушка раздавала все ленты, из которых состоял «кубок», своим подругам. С изменением семейного статуса менялся и костюм молодой красавицы. Как, – мы расскажем вам уже завтра.