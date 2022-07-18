Делать только с хорошими мыслями. Мастер-класс по изготовлению куклы, которая приносит здоровье

Новости Беларуси. В этот день деревья передвигаются с места на место, животные разговаривают между собой, а в реках можно увидеть русалок, которые плавают в кристально чистой воде. Этот день овеян таким множеством легенд и преданий, как ни один другой в году, и никто не может поручиться, что из них правда, а что – выдумка. Этот день – праздник Ивана Купалы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Травы использовали в обрядах, гаданиях и даже в изготовлении кукол. Например, была игрушка-травница. Ее делали на здоровье, для нормализации атмосферы в доме. Внутри куклы – семь разных трав.

Анна Кухто, руководитель кружковой работы Гапоновичского сельского клуба-библиотеки:

Их делали несколько в дом. Одну, например, вешали над колыбелью младенца, чтобы дезинфицировать воздух. С успокаивающими травами ставили возле кровати. На кухню ставили кубышку-травницу с пряными травами, которые пробуждают аппетит или нейтрализуют неприятные запахи.

Делали такую куклу обязательно с хорошими мыслями. Было даже поверье: что в голову игрушке вложить, так она и будет работать. Каждый элемент имел свое сакральное значение.

Анна Кухто:

Мы сделаем кубышку-травницу. Считается, что на Купалье травы обладают наиболее целебными, магическими свойствами. Желательно кукол изготавливать из натуральных тканей. Нужно наполнить голову. Теперь будем формировать ей шею красной ниткой. Обязательно все куклы перематываются красной ниткой. Красный цвет – защита от сглаза. Теперь самое интересное – нужно наполнить туловище. У нас есть душица для сердца, пижма для желудка, мята, календула. Нужно закрыть это все наполнителем. Анастасия Кончиц, корреспондент:

А чем наполняли, помимо трав, в старину? Или раньше все было в травах? Анна Кухто:

Льняным очесом, ветошью. Нужно освободить немножко места, чтобы ввести туда туловище. Теперь из маленьких квадратиков нужно сделать узелочки, в которых она несет здоровье. Повязываем передничек, обязательно поясочек.

Анастасия Кончиц:

Поясок есть, передник есть. Что еще нужно нашей кукле? Анна Кухто:

Остался головной убор, платочек.

Анастасия Кончиц:

Куда ее лучше всего поставить? Анна Кухто:

Ее можно поставить куда угодно. Возле рабочего места или где вы отдыхаете.