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Белорус Егор Шаранков – в числе лидеров международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2017»

16 июля 2017 10:49
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Новости Беларуси. На «Славянском базаре в Витебске» 16 июля определятся фавориты XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. На сцене Летнего амфитеатра 15 талантливых певцов исполнят мировые хиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование будет открытым, поэтому зрители сразу увидят сумму баллов за два дня. Однако окончательное решение жюри о присуждении Гран-при станет известно лишь в день закрытия форума.

А накануне поздно вечером по итогам первого дня финала определилась четверка лидеров. В их числе и наш Егор Шаранков. Для выступления белорус выбрал песню на родном языке.

«Поехать – и победить». Откровенное интервью Егора Шаранкова здесь.

Белорус Егор Шаранков – в числе лидеров международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2017»-1

Пронзительная баллада «Крыжы» на стихи Янки Купалы принесла 19-летнему вокалисту 75 баллов. Столько же жюри присудило и российской конкурсантке Лилии Вельтман. Наивысшая оценка первого дня конкурса немногим больше: по 76 баллов получили Невена Божович из Сербии и Влад Сытник из Украины.

Белорус Егор Шаранков – в числе лидеров международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2017»-4

Егор Шаранков, участник международного фестиваля искусств «Славянский база в Витебске» (Беларусь):
Песня такая тяжелая, балладная, с очень глубоким смыслом, поэтому я старался сконцентрироваться и все сделать, отработать хорошо.

Белорус Егор Шаранков – в числе лидеров международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2017»-7

Кета Цверавы, участник международного фестиваля искусств «Славянский база в Витебске» (Грузия):
Не все идеально, но я довольна. Хорошие баллы. Я просто счастливая сейчас, потому что там такие эмоции, зал огромный.

Тем временем Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. 16 июля на «Славянском базаре» богатой будет и театральная программа. Особенно феерично заполнит улицы фэст «На семи ветрах»: зрителей ждут более десятка представлений театров и перформеров из России, Беларуси, Швеции, выступления танцоров и музыкантов.

# Культура # Славянский базар в Витебске-2017

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