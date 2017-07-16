Белорус Егор Шаранков – в числе лидеров международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2017»

Новости Беларуси. На «Славянском базаре в Витебске» 16 июля определятся фавориты XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. На сцене Летнего амфитеатра 15 талантливых певцов исполнят мировые хиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование будет открытым, поэтому зрители сразу увидят сумму баллов за два дня. Однако окончательное решение жюри о присуждении Гран-при станет известно лишь в день закрытия форума.

А накануне поздно вечером по итогам первого дня финала определилась четверка лидеров. В их числе и наш Егор Шаранков. Для выступления белорус выбрал песню на родном языке.