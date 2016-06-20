Художник-график Роман Сустов об искусстве печатной графики

Продолжаем наше увлекательное путешествие в мир искусства вместе с галереей «Предместье». Сегодня предлагаем познакомиться поближе с уникальным видом изобразительного искусства – графикой.

Понятие «графика» по способу изображения делится на два основных направления: печатная или тиражная графика и уникальная графика. Уникальная графика – произведение, созданное в единственном экземпляре. Тиражная графика – произведение автора, которое создает клише, с помощью которой и печатаются штампы. Подробнее об этом искусстве – художник-график Роман Сустов.