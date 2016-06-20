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Художник-график Роман Сустов об искусстве печатной графики

20 июня 2016 12:49
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Продолжаем наше увлекательное путешествие в мир искусства вместе с галереей «Предместье». Сегодня предлагаем познакомиться поближе с уникальным видом изобразительного искусства – графикой.

Понятие «графика» по способу изображения делится на два основных направления: печатная или тиражная графика и уникальная графика. Уникальная графика – произведение, созданное в единственном экземпляре. Тиражная графика – произведение автора, которое создает клише, с помощью которой и печатаются штампы. Подробнее об этом искусстве  – художник-график Роман Сустов.

# Культура # Фотофакт # Искусство # Художники Минска # Роман Сустов

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