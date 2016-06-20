Рукописи и рисунки Василя Быкова представлены на выставке в МИД

Новости Беларуси. Выставка «Василий Быков. Долгая дорога домой...» открылась в Министерстве иностранных дел Беларуси. Она приурочена к 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Литературно-документальный выставочный проект создан по мотивам одноименной последней прижизненной книги писателя. Среди авторов фоторабот и младший сын белорусского классика, также Василий Быков. Экспонатами выставки стали также документы, рукописи, рисунки из фондов музея истории белорусской литературы и личного архива писателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Купчина, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Гэта была творчасць дзеля будучыні Беларусі. Мы мусілі зразумець, што з намі адбывалася, мы мусілі даць зразумець іншым народам свету аб укладзе, унёску Беларусі ў Вялікую Перамогу і ўвогуле ў чалавечую цывілізацыю з тым, каб разам будаваць новую будучыню Беларусі. Сёння казалі, што Васіль Быкаў – ён заўсёды згадваў еўрапейскасць Беларусі. Гэта значыць, ён пры сваім жыцці і нават у складаныя, цяжкія часы вайны заўсёды глядзеў у будучыню.